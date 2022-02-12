Некоторые предметы могут предрекать смерть

Нужно подумать о подарках для любимого человека в преддверии праздников – сначала порадовать сильный пол на День защитника Отечества. Мужчинам же необходимо оказать знаки внимания дамам 8 марта. Непростая ситуация для суеверных людей, которые уверены, что выбор подарка осложнен множеством запретов. Ведь существуют народные приметы, которые говорят, что какие-то предметы нельзя принимать даже от самого близкого человека.

Часы

Поверье гласит, что часы в качестве преподнесенного подарка намекают на сокращение жизни. Так думают не только у нас в стране, но и в соседнем Китае, где иероглифы, обозначающие часы и смерть, практически идентичны. Кое-где часы даже отправляют в качестве приглашения на похоронную церемонию.

Зеркало

С самых давних пор люди считали, что зеркало таит в себе страшные риски. В старину говорили, что зеркала дарят завистники, а получившая такой предмет в подарок женщина обрекает себя на постоянные кошмары – в доме воцарится хаос, родные рассорятся.

Носовой платок

Здесь все куда очевиднее: принять носовой платок в подарок – к горьким слезам. Некоторые культуры считают этот аксессуар символом недуга или вечного горя.

Жемчуг

Древние поверья говорят, что жемчуг также символизирует постоянные слезы – только уже у вдов и сирот. Неясно, почему этот минералоид оброс подобными легедами, но факт остается фактом: многие до сих пор считают, что украшение из жемчуга в подарок – к болезням и потерям любимых.

Пустой кошелек

Тут, кажется, все понятно даже для тех, кто в суеверия не верит. Если кто-то считает, что пустой кошелек – к бедности, то найдется и немало тех, кто подумает про себя: "а мог бы ведь и положить туда несколько купюр для приличия".

Нож

А этот острый предмет всегда символизирует начало разногласий и постоянных домашних ссор. Поэтому, чтобы не лишиться счастья и идиллии в доме, все бытовые предметы покупают просто так – не в качестве подарков.

Ранее "Утро" рассказывало, какие подарки нельзя дарить мужчинам на 23 февраля.