В этот день нужно быть осторожными с огнем

Считается, что Никита затворник, в честь которого и назван день, может уберегать от огня, засух и других бед, связанными с жаром. Он мог унять пожар и даже остановить наступление засухи.

Что можно делать 13 февраля

В этот день нужно проявить терпение и невозмутимость, при любых ситуациях сохраняя спокойствие. Дело в том, что такие качества, как злость и ярость напрямую ассоциируются с огнем и пожаром, поэтому вместе с пламенем нужно гасить и свои негативные качества.

Стоит также избегать конфликтов и не поддаваться на провокации. Нечистая сила будет специально выводить людей на негатив, чтобы питаться их энергией, поэтому стоит обходить стороной любого, кто постарается вывести вас из себя.

Что нельзя делать в день Никиты пожарника

В этот день, как следует из названия, не следует играть с огнем, причем как в прямом, так и в переносном значении. Нельзя давать волю гневу и ярости, иначе это может грозить бедами и длительным одиночеством.

Не стоит громко разговаривать. Считается, что так можно призвать нечистую силу, которая только и думает о том, как навредить людям.

Без нужды не нужно выходить из дома. Так к человеку может пристать порча. Кроме того, не следует оставлять жилище пустым, лучше, чтобы дома оставался хотя бы один человек. Это также поможет уберечься от нечисти.

Приметы на 13 февраля 2022 года

Ясная ночь предвещает солнечную погоду.

Громкий крик ворон сулит скорую метель или снежный буран.

Иней днем означает, что ночью не будет идти снег.