Приметы на 14 февраля: что нельзя делать в день Трифона-перезимника

Приметы на 14 февраля: что нельзя делать в день Трифона-перезимника
Zamir Usmanov/www.globallookpress.com
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В этот день молятся о хорошем урожае

14 февраля православная церковь чтит мученика Трифона Апамейского, который обладал, по поверью, даром изгнания нечистой силой и исцеления больных. Еще с детства он запомнился многим, когда спас всех односельчан от голода – заставил молитвами уйти из полей вредных насекомых, поедающих урожай.

Однако Трифона подвергли жесточайшему наказанию по велению императора Декия за христианскую веру, а затем казнили.

В Русской православной церкви святой очень почитаем из-за следующего предания. Как-то сокольничий князя московского упустил княжью птицу, за что был брошен в тюрьму. Там вспомнил, что у Тихон был связан с птицами. Узник решил помолиться именно ему. А после пробуждения увидел на руках потерянную птицу. И после этого его освободили.

Традиции и обычаи 

На Руси этот день назвали "Трифоном-перезимником". Крестьяне просят святого защитить урожай, которым скоро придется заниматься, от напастей, а также молятся, чтобы не наступил голод.

Но Тихона просят еще и оказать покровительство в защите семейного очага, супружеской любви и детей.

Девицы же просили святого в молитве о хорошем женихе – февраль, по поверью, был в основном свадебным месяцем, во время которого народ гулял на Масленицу. Можно было и заговорить мышей, чтобы те не мешали всей деревне и не съедали припасы.

Что нельзя делать в день Трифона

По поверью, в Трифонов день запрещалось оставлять деньги на столе – считалось, что так можно лишиться всего имущества. Поэтому все прятали и хранили в надежном месте, подальше от чужих глаз. А еще старались не спать в светлое время суток. 

Еще один запрет распространялся на домашнюю птицу – ее в этот день не резали, чтобы не вызвать гнев святого.

Приметы на 14 февраля

  • Похолодало – к поздней весне
  • Звездное небо – к морозам
  • Теплый день – теплый февраль.
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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