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Сретение Господне считается одним из крупнейших праздников у христиан. Его также называют первой встречей зимы и весны. Многие и по сей день придерживаются традиций, связанных с этим важным днем.
В Сретение люди обязательно ходили в церковь и молились о здравии родных и близких. В храме также ставили свечи, оберегающие дом от грозы и пожара. Принесенные из церкви свечи защищали жилище от нечистой силы и зла.
Важно было набрать святую воду, которая весь год сохраняет очистительную силу. Ее смешивали с талой водой с сосулек и использовали для избавления от порчи и кожных заболеваний.
В этот день старались проявить щедрость и покормить бездомных животных, чтобы получить вознаграждение от высших сил.
Строжайше запрещалось выливать воду, набранную в водоеме, так как сретенская вода обладает особыми свойствами.
Нельзя пропускать службу в церкви. В случае, если полностью отстоять службу не получалось, стоило все равно обязательно посетить храм.
Нельзя было оставлять деньги на обеденном столе, так как они могли закончиться, как еда в тарелках.
На Сретение нельзя ссориться, потому что плохое возвращалось зачинщику конфликта в троекратном размере.
Стоит отказаться от уборки, стирки, шитья и выноса мусора. Считается, что это может привести к болезням и трудностям.
15 февраля нельзя ходить в баню и употреблять алкоголь.
• Морозы в этот день считаются последними в году.
• Оттепель на Сретение говорит о дождях в весенние месяцы и грядущем неурожае.
• Ясный закат означает окончание морозов.
• Метель и не видно звезд ночью – весна наступит поздно.
• Утренний снегопад – к раннему урожаю.
Ранее "Утро" рассказывало о традициях и обычаях празднования Масленницы-2022.
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