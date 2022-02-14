В этот день чувствуется дух наступающей весны

Сретение Господне считается одним из крупнейших праздников у христиан. Его также называют первой встречей зимы и весны. Многие и по сей день придерживаются традиций, связанных с этим важным днем.



ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 15 ФЕВРАЛЯ

В Сретение люди обязательно ходили в церковь и молились о здравии родных и близких. В храме также ставили свечи, оберегающие дом от грозы и пожара. Принесенные из церкви свечи защищали жилище от нечистой силы и зла.

Важно было набрать святую воду, которая весь год сохраняет очистительную силу. Ее смешивали с талой водой с сосулек и использовали для избавления от порчи и кожных заболеваний.

В этот день старались проявить щедрость и покормить бездомных животных, чтобы получить вознаграждение от высших сил.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ДЕНЬ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Строжайше запрещалось выливать воду, набранную в водоеме, так как сретенская вода обладает особыми свойствами.

Нельзя пропускать службу в церкви. В случае, если полностью отстоять службу не получалось, стоило все равно обязательно посетить храм.

Нельзя было оставлять деньги на обеденном столе, так как они могли закончиться, как еда в тарелках.

На Сретение нельзя ссориться, потому что плохое возвращалось зачинщику конфликта в троекратном размере.

Стоит отказаться от уборки, стирки, шитья и выноса мусора. Считается, что это может привести к болезням и трудностям.

15 февраля нельзя ходить в баню и употреблять алкоголь.

ПРИМЕТЫ НА 15 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

• Морозы в этот день считаются последними в году.

• Оттепель на Сретение говорит о дождях в весенние месяцы и грядущем неурожае.

• Ясный закат означает окончание морозов.

• Метель и не видно звезд ночью – весна наступит поздно.

• Утренний снегопад – к раннему урожаю.

Ранее "Утро" рассказывало о традициях и обычаях празднования Масленницы-2022.