В этот день можно понять, как долго продлятся морозы

Сразу после Сретения Господня православная церковь чтит Симеона Богоприимца и Анну Пророчицу. Именно Симеон признал в Иисусе Мессию, а Анна подтвердила это. Сегодня вспоминают святого мученика Власия, который не отказался от веры во время преследования христиан.



Что можно делать 16 февраля

В этот день посвящают молитвы Симеону Богоприимцу, чтобы тот оберегал детей от зла и недугов.

Из-за обычая заниматься осмотром и ремонтом инструментов этот день прозвали Починками.

Существовало поверье, что в Починки нужно было встать как можно раньше, чтобы навести порядок в стойле у лошадей, иначе это мог сделать домовой. Было принято угощать домашнего хранителя кашей с мёдом в чугунном горшочке.

Что нельзя делать 16 февраля

Чтобы избежать притяжения проблем, не стоит надевать вещи чёрного цвета.

По этой же причине нельзя занимать деньги.

Нельзя ссориться и повышать голос дома, иначе домовой может разозлиться и начать пугать жителей.

Запрещается поднимать найденные на земле деньги – они могут стать причиной несчастий.

Чтобы уберечь семью от беспокойств, стоит отказаться от перестановки в доме в Починки.

Нельзя подметать, чтобы случайно не вымести домового из жилища.

Приметы на 16 февраля