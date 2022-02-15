Приметы на 16 февраля 2022 года: что нельзя делать в Починки

Приметы на 16 февраля 2022 года: что нельзя делать в Починки
Фото: WE9012/www.globallookpress.com
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В этот день можно понять, как долго продлятся морозы

Сразу после Сретения Господня православная церковь чтит Симеона Богоприимца и Анну Пророчицу. Именно Симеон признал в Иисусе Мессию, а Анна подтвердила это. Сегодня вспоминают святого мученика Власия, который не отказался от веры во время преследования христиан.

Что можно делать 16 февраля

В этот день посвящают молитвы Симеону Богоприимцу, чтобы тот оберегал детей от зла и недугов.

Из-за обычая заниматься осмотром и ремонтом инструментов этот день прозвали Починками.

Существовало поверье, что в Починки нужно было встать как можно раньше, чтобы навести порядок в стойле у лошадей, иначе это мог сделать домовой. Было принято угощать домашнего хранителя кашей с мёдом в чугунном горшочке.

Что нельзя делать 16 февраля

  • Чтобы избежать притяжения проблем, не стоит надевать вещи чёрного цвета.
  • По этой же причине нельзя занимать деньги. 
  • Нельзя ссориться и повышать голос дома, иначе домовой может разозлиться и начать пугать жителей.
  • Запрещается поднимать найденные на земле деньги – они могут стать причиной несчастий.
  • Чтобы уберечь семью от беспокойств, стоит отказаться от перестановки в доме в Починки.
  • Нельзя подметать, чтобы случайно не вымести домового из жилища.

Приметы на 16 февраля

  • Шум в лесу говорит о наступлении оттепели.
  • Если в этот день за окном много снега – лето будет дождливым.
  • Слышно звонкое чириканье воробьев – к скорому наступлению весны.
  • Кошка скребёт пол – ожидайте метели или порывистого ветра.
  • Появление у дома крупной чёрной птицы может сигнализировать о грядущем плохом известии.
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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