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Сразу после Сретения Господня православная церковь чтит Симеона Богоприимца и Анну Пророчицу. Именно Симеон признал в Иисусе Мессию, а Анна подтвердила это. Сегодня вспоминают святого мученика Власия, который не отказался от веры во время преследования христиан.
В этот день посвящают молитвы Симеону Богоприимцу, чтобы тот оберегал детей от зла и недугов.
Из-за обычая заниматься осмотром и ремонтом инструментов этот день прозвали Починками.
Существовало поверье, что в Починки нужно было встать как можно раньше, чтобы навести порядок в стойле у лошадей, иначе это мог сделать домовой. Было принято угощать домашнего хранителя кашей с мёдом в чугунном горшочке.
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