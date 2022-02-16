Приметы на 17 февраля: что нельзя делать на Николу Студеного

Приметы на 17 февраля: что нельзя делать на Николу Студеного
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Отправляться в лес в этот день не стоит

17 февраля 2022 года православная церковь вспоминает Николая исповедника. Этот день прозвали праздником Николы Студеного, так как он очень морозный. 

Еще одно название этого праздника – Волчий сват. На это время приходятся игры зверей, и только Никола Студеный знает, где находятся волчьи логова. 

Что можно делать 17 февраля

Считалось, что в это день стоит позаботиться о безопасности домашнего скота. Хозяева читали молитвы для охраны животных, а также помещали в стойла и курятники амулеты, защищающие их обитателей от нападения волков и лис. 

Женщины занимались домашними хлопотами: наводили порядок, выметали пыль, стирали вещи и готовили еду. 

Мужчины также посвящали день ремонту, строительству или помощи жене. 

В этот день стоит запомнить сон, так как он может стать вещим и сбыться в ближайшие три недели. Если сон страшный, и вы не хотите его исполнения – расскажите о нем кому-нибудь из близких. 

Что нельзя делать 17 февраля

Не стоит в Николу Студеного ходить в лес или отправляться в дальний путь из-за суровых морозов. Также в этот период у хищных зверей происходят битвы за самку, поэтому, встретив человека, они могут увидеть в нем врага и напасть. 

По этой же причине рекомендуется отказаться от охоты. 

Плохой приметой в этот день является проведение банных процедур.

Нельзя бездельничать и вести себя праздно – это может притянуть нечистые силы или вызвать неверность со стороны мужа. 

Запрещалось близко подходить к бродячим собакам, чтобы избежать нападения. 

На сегодня стоит отказаться от красного цвета в одежде, так как он может привлечь зло. 

Приметы на 17 февраля

  • Если еловые ветки опускаются к земле – жди метели.
  • Лиственный лес почернел – к оттепели. 
  • Низкий туман, стелящийся по земле, говорит о возможном снегопаде. 
  • Высокий туман сигнализирует об улучшении погоды. 
  • Если вы увидели сегодня живого комара, ожидайте проблем с финансами. 
  • Волчий вой вблизи населённых пунктов говорит о наступлении морозов. 

Ранее эзотерик назвал три женских имени, обладательницы которых рискуют рано потерять супруга. 

Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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