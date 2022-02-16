Отправляться в лес в этот день не стоит

17 февраля 2022 года православная церковь вспоминает Николая исповедника. Этот день прозвали праздником Николы Студеного, так как он очень морозный.



Еще одно название этого праздника – Волчий сват. На это время приходятся игры зверей, и только Никола Студеный знает, где находятся волчьи логова.

Что можно делать 17 февраля

Считалось, что в это день стоит позаботиться о безопасности домашнего скота. Хозяева читали молитвы для охраны животных, а также помещали в стойла и курятники амулеты, защищающие их обитателей от нападения волков и лис.

Женщины занимались домашними хлопотами: наводили порядок, выметали пыль, стирали вещи и готовили еду.

Мужчины также посвящали день ремонту, строительству или помощи жене.

В этот день стоит запомнить сон, так как он может стать вещим и сбыться в ближайшие три недели. Если сон страшный, и вы не хотите его исполнения – расскажите о нем кому-нибудь из близких.

Что нельзя делать 17 февраля

Не стоит в Николу Студеного ходить в лес или отправляться в дальний путь из-за суровых морозов. Также в этот период у хищных зверей происходят битвы за самку, поэтому, встретив человека, они могут увидеть в нем врага и напасть.

По этой же причине рекомендуется отказаться от охоты.

Плохой приметой в этот день является проведение банных процедур.

Нельзя бездельничать и вести себя праздно – это может притянуть нечистые силы или вызвать неверность со стороны мужа.

Запрещалось близко подходить к бродячим собакам, чтобы избежать нападения.

На сегодня стоит отказаться от красного цвета в одежде, так как он может привлечь зло.

Приметы на 17 февраля

Если еловые ветки опускаются к земле – жди метели.

Лиственный лес почернел – к оттепели.

Низкий туман, стелящийся по земле, говорит о возможном снегопаде.

Высокий туман сигнализирует об улучшении погоды.

Если вы увидели сегодня живого комара, ожидайте проблем с финансами.

Волчий вой вблизи населённых пунктов говорит о наступлении морозов.

Ранее эзотерик назвал три женских имени, обладательницы которых рискуют рано потерять супруга.