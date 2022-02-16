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17 февраля 2022 года православная церковь вспоминает Николая исповедника. Этот день прозвали праздником Николы Студеного, так как он очень морозный.
Еще одно название этого праздника – Волчий сват. На это время приходятся игры зверей, и только Никола Студеный знает, где находятся волчьи логова.
Считалось, что в это день стоит позаботиться о безопасности домашнего скота. Хозяева читали молитвы для охраны животных, а также помещали в стойла и курятники амулеты, защищающие их обитателей от нападения волков и лис.
Женщины занимались домашними хлопотами: наводили порядок, выметали пыль, стирали вещи и готовили еду.
Мужчины также посвящали день ремонту, строительству или помощи жене.
В этот день стоит запомнить сон, так как он может стать вещим и сбыться в ближайшие три недели. Если сон страшный, и вы не хотите его исполнения – расскажите о нем кому-нибудь из близких.
Не стоит в Николу Студеного ходить в лес или отправляться в дальний путь из-за суровых морозов. Также в этот период у хищных зверей происходят битвы за самку, поэтому, встретив человека, они могут увидеть в нем врага и напасть.
По этой же причине рекомендуется отказаться от охоты.
Плохой приметой в этот день является проведение банных процедур.
Нельзя бездельничать и вести себя праздно – это может притянуть нечистые силы или вызвать неверность со стороны мужа.
Запрещалось близко подходить к бродячим собакам, чтобы избежать нападения.
На сегодня стоит отказаться от красного цвета в одежде, так как он может привлечь зло.
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