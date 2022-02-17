Считалось, что Агафья может защитить от пожара и гибели коров

18 февраля на Руси считался днем Агафьи – заступницы домашнего скота. Праздник еще называли "Агафьей-голодухой" или "Агашей-коровницей".



Что можно делать 18 февраля

В этот день хозяева убирались в хлеву и развешивали в нем старые лапти, которые предварительно замачивали в дегте. Поговаривали, что они отпугивали коровью болезнь от животных.

Также в качестве защиты корове на рога надевали кусочки хлеба, впрягали животное в соху и опахивали село. Крестьяне верили, что злые духи не смогут заступить за такую борозду.

Если год был неурожайным, то к Агафьиному дню у хозяев заканчивались запасы сена. Коровы, требующие больших объемов корма, начинали умирать от голода.

В этот день делали оберег от пожара – освященный хлеб. Его хранили в доме и в случае возгорания бросали либо в огонь, либо в поле в сторону дома.

В день Агафьи было принято поминать почивших родных.

Что нельзя делать 18 февраля

18 февраля нельзя затевать ссоры с членами семьи.

Запрещалось оставлять дом в бардаке, поэтому хозяйки прибирались за день до праздника.

Считалось, что мужчинам нельзя выходить из избы, чтобы не пристали невзгоды и хворь.

Малышу, которому еще не исполнился год, нельзя было давать молоко.

Народные на 18 февраля

Морозный день – лето и весна будут сухими.

Нет осадков – ждите засушливого лета.

Сильный мороз на Агафьин день предвещает знойное лето.

Если вещи из кожи стали более мягкими – быть снегопаду.

Деревья в лесу стали чернее – к оттепели.





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