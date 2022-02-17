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18 февраля на Руси считался днем Агафьи – заступницы домашнего скота. Праздник еще называли "Агафьей-голодухой" или "Агашей-коровницей".
В этот день хозяева убирались в хлеву и развешивали в нем старые лапти, которые предварительно замачивали в дегте. Поговаривали, что они отпугивали коровью болезнь от животных.
Также в качестве защиты корове на рога надевали кусочки хлеба, впрягали животное в соху и опахивали село. Крестьяне верили, что злые духи не смогут заступить за такую борозду.
Если год был неурожайным, то к Агафьиному дню у хозяев заканчивались запасы сена. Коровы, требующие больших объемов корма, начинали умирать от голода.
В этот день делали оберег от пожара – освященный хлеб. Его хранили в доме и в случае возгорания бросали либо в огонь, либо в поле в сторону дома.
В день Агафьи было принято поминать почивших родных.
18 февраля нельзя затевать ссоры с членами семьи.
Запрещалось оставлять дом в бардаке, поэтому хозяйки прибирались за день до праздника.
Считалось, что мужчинам нельзя выходить из избы, чтобы не пристали невзгоды и хворь.
Малышу, которому еще не исполнился год, нельзя было давать молоко.
Ранее стало известно, какие подарки не стоит дарить мужчинам на 23 февраля.
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