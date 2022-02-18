В эту дату особое внимание уделяли домашним питомцам

19 февраля традиционно на свет начинали появляться телята, поэтому в этот день особо заботились о корове, которая должна была родить. Так, им давали больше корма, чем обычно, кормили самым лучшим. Хлев же обдавали дымом чабреца. Считалось, что от этого теленок родится здоровым и крепким, а молоко будет вкуснее. Сейчас в эту дату следует уделить особое внимание четвероногим друзьям.

Что можно делать 19 февраля

В этот день хозяйка готовит кашу на молоке. Раньше вокруг горшка с кушаньем клали сено и произносили специальные слова, чтобы призвать в дом больше рогатого скота. После такого обряда вся семья съедала кашу, сено с горшка скармливали корове, а молочную пенку снимали и отдавали теленку.

Одиноким людям стоит сходить в церковь и попросить о счастье в личной жизни. Говорят, что покровитель этого дня может помочь встретить своего человека и построить с ним крепкие отношения.

Что нельзя делать в день Вукола Телятника

Нельзя отдавать из своего дома никакие вещи, даже хлеб и воду. Считается, что вместе с предметами можно вынести свое счастье, финансовое благополучие и радость.

В этот день не стоит рассказывать никому о своих снах. Сновидение в ночь на 19 февраля обладает большой силой, и высок риск, что оно может исполниться.

Не рекомендуется также приобретать новый кошелек. Такая покупка может лишить вас финансов. Если же кошелек преподнесли вам в подарок, не стоит отказываться от него, но не забудьте положить в него монетку.

Народные приметы на 19 февраля 2022 года

Птицы, сидящие на верхушках деревьев, предвещают наступление тепла.

Усиление морозов в этот день сулит бурную весну.

Сон, который снится в ночь на 19 февраля, исполнится через 8 дней, а дневной сон сбудется через 6 лет.

Ранее "Утро" писало про знаки зодиака, которым снятся вещие сны.