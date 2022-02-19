В эту дату следует заваривать и пить травяной чай

День Луки по-другому еще называют днем Могущицы – в честь одноименной травы. Именно поэтому 20 февраля принято делать травяные чаи, которые будут обладать еще большей силой, чем в любое другое время.

Что можно делать 20 февраля

Традиционно в этот день хозяйки пекут пирожки с луком, а потом их ест вся семья. Раньше часть выпечки отдавали бездомным на улице. Ходило поверье, что чем больше отдашь на день Луки, тем больше хорошего придет в твой дом.

20 февраля полагается вспомнить об умерших близких, навести порядок на их могилах и помолиться за упокой. В целом день Луки стоит провести в раздумьях и мыслях о жизни.

Как следует из второго названия этой даты – день Могущицы, следует заварить травяной чай, причем в него точно должна войти лапчатка. Считается, что она обязательно избавит от всех недугов.

Что нельзя делать в день Луки

В этот день не стоит ходить за покупками. Вещи, приобретенные 20 февраля, быстро испортятся либо не принесут человеку никакой пользы. Если есть острая необходимость купить продукты, не берите про запас, покупайте столько, сколько сможете сразу употребить.

В день Луки не принято совершать бракосочетание. Считается, что свадьба, сыгранная в этот день, не принесет счастья молодоженам. Такой брак быстро распадется, причем скорее всего из-за измены одного из супругов.

Если травяные чаи стоит заваривать, то черный и зеленый пить не рекомендуется. По народным преданиям, такой чай заберет все силы у того, кто его выпьет.

Народные приметы на 20 февраля 2022 года

Красный закат предвещает холодное лето и пронизывающий ветер.

Высокие облака в небе обещают хорошую погоду.

Если снег тает со стороны Севера, летом будет тепло.

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