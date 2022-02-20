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В народе 21 февраля называли днем Захара Серповидца. Суеверные,
дабы не навлечь беду, придерживались ряда примет.
Крестьяне в этот день молились о славном урожае. Мужчины также затачивали серпы – это считалось хорошей приметой, к достатку в доме.
Другие острые режущие предметы суеверные старались в это время не трогать. Точить ножи, ножницы и прочее, напротив, было дурной приметой.
В этот день также старались не лечить зубы. Считалось, что хорошего исхода ждать не стоит и лучше перенести вмешательство на другой день. Другие операции суеверные так же на этот день не назначали.
Раннюю весну предвещает сильный мороз с утра. Крестьяне считали, что холода в этот день говорят о том, что март будет теплым.
Если по земле расстилается туман – значит, скоро будут обильные осадки.
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