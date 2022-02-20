Суеверные в этот день не лечат зубы

В народе 21 февраля называли днем Захара Серповидца. Суеверные, дабы не навлечь беду, придерживались ряда примет.



Что можно делать 21 февраля

Крестьяне в этот день молились о славном урожае. Мужчины также затачивали серпы – это считалось хорошей приметой, к достатку в доме.

Что нельзя делать в день Захара Серповидца

Другие острые режущие предметы суеверные старались в это время не трогать. Точить ножи, ножницы и прочее, напротив, было дурной приметой.

В этот день также старались не лечить зубы. Считалось, что хорошего исхода ждать не стоит и лучше перенести вмешательство на другой день. Другие операции суеверные так же на этот день не назначали.

Приметы на 21 февраля

Раннюю весну предвещает сильный мороз с утра. Крестьяне считали, что холода в этот день говорят о том, что март будет теплым.

Если по земле расстилается туман – значит, скоро будут обильные осадки.