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Раньше в день Панкратия крестьяне плели лапти, причем делали это только мужчины. Отсюда пошла традиция 22 февраля заниматься обувью и ее внешним видом. А вот планов на будущее и прогнозов избегали – считалось, что покровитель этот даты ценит действия, а не мысли.
В день Панкратия принято плести лапти, однако в современных реалиях данное действие не является актуальным, поэтому стоит просто заняться внешним видом своей обуви – почистить ее, отнести в ремонт, или же купить новую.
22 февраля также хорошо покупать или шить новую одежду. Считается, что вещи, приобретенные в эту дату, очень долго прослужат своему хозяину и принесут ему счастье.
В этот день стоит начать лечение своих хронических заболеваний. В дальнейшем высок шанс избавиться от болезни окончательно.
Не стоит строить никаких долгосрочных планов. Скорее всего, задуманное никогда не произойдет в реальности, а за мечтательность и отсутствие действий можно получить наказание от покровителя этого дня.
В день Панкратия не стоит раздавать комплименты и похвалы. Дело в том, что это плохо скажется на человеке, которому адресованы ваши слова. Так, можно лишиться своей привлекательности, а если похвала адресована трудолюбию или усердию, то результаты впоследствии станут хуже, и человек начнет лениться.
Не следует чесать уши и губы. Считается, что из-за этого в будущем либо придется самому врать, либо выслушивать чужую ложь.
Приметы на 22 февраля 2022 года
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