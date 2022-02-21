В этот день не стоит строить серьезные планы

Раньше в день Панкратия крестьяне плели лапти, причем делали это только мужчины. Отсюда пошла традиция 22 февраля заниматься обувью и ее внешним видом. А вот планов на будущее и прогнозов избегали – считалось, что покровитель этот даты ценит действия, а не мысли.

Что можно делать 22 февраля

В день Панкратия принято плести лапти, однако в современных реалиях данное действие не является актуальным, поэтому стоит просто заняться внешним видом своей обуви – почистить ее, отнести в ремонт, или же купить новую.

22 февраля также хорошо покупать или шить новую одежду. Считается, что вещи, приобретенные в эту дату, очень долго прослужат своему хозяину и принесут ему счастье.

В этот день стоит начать лечение своих хронических заболеваний. В дальнейшем высок шанс избавиться от болезни окончательно.

Что нельзя делать в день Панкратия

Не стоит строить никаких долгосрочных планов. Скорее всего, задуманное никогда не произойдет в реальности, а за мечтательность и отсутствие действий можно получить наказание от покровителя этого дня.

В день Панкратия не стоит раздавать комплименты и похвалы. Дело в том, что это плохо скажется на человеке, которому адресованы ваши слова. Так, можно лишиться своей привлекательности, а если похвала адресована трудолюбию или усердию, то результаты впоследствии станут хуже, и человек начнет лениться.

Не следует чесать уши и губы. Считается, что из-за этого в будущем либо придется самому врать, либо выслушивать чужую ложь.

Приметы на 22 февраля 2022 года

Запотевшие стекла дома предвещают оттепель.

Багряный закат вечером сулит сильный снегопад.

Большое количество снега на деревьях обещает плохой урожай в течение всего года.

