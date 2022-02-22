Приметы на 23 февраля: что нельзя делать в день Прохора Весновея

Приметы на 23 февраля: что нельзя делать в день Прохора Весновея
Фото: Ted Raynor/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В этот день весна начинает сменять зиму

По народным преданиям, 23 февраля начинался поворот на весну и приходило время обновления всего года в целом. Именно поэтому считалось, что в эту дату хорошо начинать лечить затяжные болезни – дальше от нее можно было избавиться навсегда. 

Что можно делать 23 февраля 

В этот день хорошо прислушаться к себе, побыть наедине со своими мыслями. Главное, быть при этом позитивно настроенным, заниматься любимыми делами и почувствовать прилив вдохновения и сил. 

Проведите 23 февраля дома, стараясь не погружаться во внешнюю среду. Лучше заняться домашними делами, которые приносят вам удовольствие, например, разобраться в своих вещах. 

Займитесь своим здоровьем, особенно если что-то беспокоит на протяжении долгого времени. Лечение, которое начинается в конце февраля, как правило завершается успешно. 

Что нельзя делать в день Прохора Весновея 

Не делитесь с посторонними фактами о своей семье. Это может привести к крупным ссорам и недопонимаю с близкими людьми, а браку из-за такого будет грозить измена. 

23 февраля не принято есть рыбу и любые морепродукты. Считается, что из-за этого можно заболеть неизлечимым недугом, например, онкологией. 

Мужчинам в этот день не стоит заниматься физическим трудом и работать в целом. Любое дело в этот день не увенчается успехом,  а предметы будут буквально валиться из рук. 

Приметы на 23 февраля 2022 года 

23 февраля весна встречается с зимой, поэтому считается, что холод в ближайшее время отступит. 

Морозная и холодная погода в этот день сулит теплый март. 

Если снег падает с крыши, значит лето будет урожайным. 

Марина ДИАНОВА
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