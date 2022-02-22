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По народным преданиям, 23 февраля начинался поворот на весну и приходило время обновления всего года в целом. Именно поэтому считалось, что в эту дату хорошо начинать лечить затяжные болезни – дальше от нее можно было избавиться навсегда.
В этот день хорошо прислушаться к себе, побыть наедине со своими мыслями. Главное, быть при этом позитивно настроенным, заниматься любимыми делами и почувствовать прилив вдохновения и сил.
Проведите 23 февраля дома, стараясь не погружаться во внешнюю среду. Лучше заняться домашними делами, которые приносят вам удовольствие, например, разобраться в своих вещах.
Займитесь своим здоровьем, особенно если что-то беспокоит на протяжении долгого времени. Лечение, которое начинается в конце февраля, как правило завершается успешно.
Что нельзя делать в день Прохора Весновея
Не делитесь с посторонними фактами о своей семье. Это может привести к крупным ссорам и недопонимаю с близкими людьми, а браку из-за такого будет грозить измена.
23 февраля не принято есть рыбу и любые морепродукты. Считается, что из-за этого можно заболеть неизлечимым недугом, например, онкологией.
Мужчинам в этот день не стоит заниматься физическим трудом и работать в целом. Любое дело в этот день не увенчается успехом, а предметы будут буквально валиться из рук.
23 февраля весна встречается с зимой, поэтому считается, что холод в ближайшее время отступит.
Морозная и холодная погода в этот день сулит теплый март.
Если снег падает с крыши, значит лето будет урожайным.
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