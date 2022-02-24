В этот день принято готовить блюда из рыбы

В народе этот день по-другому называли рыбным. Считалось, что 25 февраля начинал таять снег и начинался хороший улов рыбы, поэтому было принято готовить блюдо под названием расстегай. А вот мясо в этот день к столу не подавали.

Что можно делать 25 февраля

Следует приготовить блюда из рыбы на всю семью. Это может быть рыбный суп, пироги, жареная или печеная рыба.

Завершите давно начатые дела – есть хорошая вероятность, что они обернутся успехом.

Наденьте на себя недавно купленные вещи. В идеале следует обновить гардероб и примерить полностью новый образ, однако достаточно будет и одной вещи.

Что нельзя делать в Алексеев день

Если новые вещи следует примерить, то старые надевать не рекомендуется. Считается, что из-за этого могут всплыть давно забытые проблемы.

Не начинайте новые дела – высок риск, что они не принесут положительного результата.

Не следует также совершать никаких поездок. По дороге могут возникнуть любого рода неприятности: проблема с транспортом, кража денег или же потеря багажа.

Приметы на 25 февраля 2022 года

Большое количество длинных сосулек предвещает богатый овощной урожай.

Сильная капель означает хороший рыбный улов.

Низкая температура в этот день и на последней неделе февраля в целом предзнаменует теплый март.