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В народе этот день по-другому называли рыбным. Считалось, что 25 февраля начинал таять снег и начинался хороший улов рыбы, поэтому было принято готовить блюдо под названием расстегай. А вот мясо в этот день к столу не подавали.
Следует приготовить блюда из рыбы на всю семью. Это может быть рыбный суп, пироги, жареная или печеная рыба.
Завершите давно начатые дела – есть хорошая вероятность, что они обернутся успехом.
Наденьте на себя недавно купленные вещи. В идеале следует обновить гардероб и примерить полностью новый образ, однако достаточно будет и одной вещи.
Если новые вещи следует примерить, то старые надевать не рекомендуется. Считается, что из-за этого могут всплыть давно забытые проблемы.
Не начинайте новые дела – высок риск, что они не принесут положительного результата.
Не следует также совершать никаких поездок. По дороге могут возникнуть любого рода неприятности: проблема с транспортом, кража денег или же потеря багажа.
Большое количество длинных сосулек предвещает богатый овощной урожай.
Сильная капель означает хороший рыбный улов.
Низкая температура в этот день и на последней неделе февраля в целом предзнаменует теплый март.
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