Приметы на 25 февраля: что нельзя делать в Алексеев день

Приметы на 25 февраля: что нельзя делать в Алексеев день
Фото: Robert Haasmann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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В этот день принято готовить блюда из рыбы

В народе этот день по-другому называли рыбным. Считалось, что 25 февраля начинал таять снег и начинался хороший улов рыбы, поэтому было принято готовить блюдо под названием расстегай. А вот мясо в этот день к столу не подавали. 

Что можно делать 25 февраля 

Следует приготовить блюда из рыбы на всю семью. Это может быть рыбный суп, пироги, жареная или печеная рыба. 

Завершите давно начатые дела – есть хорошая вероятность, что они обернутся успехом. 

Наденьте на себя недавно купленные вещи. В идеале следует обновить гардероб и примерить полностью новый образ, однако достаточно будет и одной вещи. 

Что нельзя делать в Алексеев день 

Если новые вещи следует примерить, то старые надевать не рекомендуется. Считается, что из-за этого могут всплыть давно забытые проблемы. 

Не начинайте новые дела – высок риск, что они не принесут положительного результата. 

Не следует также совершать никаких поездок. По дороге могут возникнуть любого рода неприятности: проблема с транспортом, кража денег или же потеря багажа.

Приметы на 25 февраля 2022 года 

Большое количество длинных сосулек предвещает богатый овощной урожай. 

Сильная капель означает хороший рыбный улов. 

Низкая температура в этот день и на последней неделе февраля в целом предзнаменует теплый март. 

Марина ДИАНОВА
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