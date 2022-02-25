Эти вещи могут принести их обладательнице беды

Приближается один из первых весенних праздников – Международный женский день. Это значит, что мужчинам пора задуматься о том, что они будут дарить прекрасной половине населения. Однако далеко не каждая вещь, преподнесенная в качестве подарка, принесет счастье и удачу девушке.

Одним из самых популярных подарков сейчас являются различные свечи, однако это неправильно. Дело в том, что свечи по традиции ставятся за упокой мертвых, и в целом они связаны с различными ритуалами. Поэтому даже красивую ароматическую свечку не стоит преподносить в качестве подарка.

Другая вещь из стоп-листа подарков – камни. Нет ничего плохого в том, чтобы подарить девушке ювелирное изделие с драгоценными камнями, а вот неопознанные камни вручать ни в коем случае нельзя. Каждый из них содержит в себе сильную энергетику, поэтому дарить непонятный камень не стоит.

Если вы хотите порадовать девушку или жену новыми туфлями, то стоит позволить ей выбрать их самой, а вам лишь оплатить покупку, а преподносить новую пару обуви в качестве подарка не нужно. Подаренные туфли, сапоги и любая другая обувь скорее всего приведут к потере общения с человеком, который их преподнес.

Ранее "Утро" писало о том, в какие дни в марте можно улучшить свое финансовое состояние.