Лунный денежный календарь на март 2022 года

Лунный денежный календарь на март 2022 года
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
В отдельные даты реально приумножить свое состояние

Лунная фаза имеет особое и неповтопримое влияние на каждую сферу, в которую вовлечен человек – включая и финансовые вопросы. В некоторые дни можно рискнуть и с легкостью добиться благосостояния в троекратном размере, в остальные же денег можно с легкостью лишиться. Нужно тщательно разобраться в предстоящих днях на март 2022 года, до которого осталось меньше недели.

Наиболее благоприятными днями для всех вопросов, связанных с финансами, эксперты называют 15, 22-23, 26, 29 и 30 марта.

15, 22 и 23 марта – прекрасные дни для того, чтобы отправиться в магазин и совершить удачную покупку. Астрологи также советуют подумать на эту дату по поводу инвестиций – долговременные проекты с легкостью себя окупят.

26 марта повышается вероятность выигрыша немалой сумму и даже большого куша. Любители лотереи и ставок – этот день явно для вас.

30-е число – тут можно подумать о том, как приобрести давний объект ваших мыслей и мечтаний: телевизор, музыкальный центр или что-то другое, что грезилось вам во снах, но так и не стало явью. Побалуйте себя.

Неблагоприятными датами на предстоящий март считаются 1, 4, 13 и 31 число. Оградите себя от необязательных покупок и проявляйте осторожность ради сохранности собственного бюджета. Эти дни считаются неудачными для всех денежных операций, так что излишняя активность в вопросе финансов точно окажется непримлемой. Соблюдайте осторожность и не тратьте деньги без повода, чтобы в один прекрасный день не остаться в должниках с мизерной суммой в карманах.

Ранее мы делились лунным календарем стрижек на март 2022 года.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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