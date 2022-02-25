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Покровитель этого дня считался защитником семьи и укротителем страстей. В эту дату важно усердно работать, чтобы получить благословение от святого Мартиниана.
В этот день принято много и усердно работать. По преданиям, трудолюбие будет как следует вознаграждено, а вот ленивых сурово накажут.
Нужно сделать уборку, причем не только дома, но и внутри своих мыслей. Важно избавиться от негатива в голове и не думать о плохих вещах.
Для людей с плохим зрением в эту дату существует обряд, который может улучшить зрение. Чтобы он сработал, нужно выйти ночью из дома и назвать звезды по именам.
26 февраля следует воздержаться от занятий рукоделием. Считается, что любой, кто попытается шить или вязать в этот день, лишится зрения.
Не следует совершать большие покупки и в принципе тратить большие суммы денег, иначе есть риск остаться без финансов на весь год.
В этот день не стоит вступать в конфликты и выяснять отношения – к единому решению прийти не получится, зато можно надолго поссориться. Помимо этого, не принимайте спонтанных и необдуманных решений.
Солнечная погода в этот день предвещает теплую весну.
Морозы в Мартинианов день сулят засушливое лето.
Если на улице тает снег, значит, что весна уже наступила.
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