Приметы на 27 февраля: что нельзя делать в Кириллов день

Приметы на 27 февраля: что нельзя делать в Кириллов день
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Крестьяне уже гадали, какой окажется весна

27 февраля православная церковь вспоминает святого Кирилла, получившего прозвище Философ. В народном календаре его называют Кириллом-Указчиком. Он был просветителем и одним из просветлителей веры во Христа, родившимся в Македонии.

Вместе с братом Мефодием Кирилл смог перевести множество книг с греческого языка на славянский, обучить людей чтению и письму, став создателем славянской азбуки. Народ же прозвал Кирилла "Указчиком", поскольку в этот день крестьяне начинали судить о том, какой окажется весна.

Традиции и обычаи

В этот день крестьяне выходили на огород, чтобы его осмотреть. Пытались задержать на земле остатки снега – считалось, что талая вода делает почву плодороднее, что важно для скорой посадки. Решали в основном хозяйственные дела, хотя посадкой в целом занимались жещины. К этому делу привлекали и детей.

Считалось, что сны, которые приходят в ночное время – вещие. И поэтому поутру пытались вспомнить, что такого "показывалось" в голове. Захаживали к повитухам с гостинцами – чтобы обеспечить себе зажиточную и счастливую жизнь, а у ребенка все складывалось как нельзя лучше.

Что нельзя делать в день Кирилла

По народному поверью,в этот день старались не стричь ногти с волосами, отказавались от посещения врачей – особенно стоматологов. А еще считалось желательным делом лечение алкогольной зависимости – по поверью, Кирилл даровал избавление от спиртного тем, кто решит 27 февраля приступить к терапии и искоренить пагубную привычку. Крестьяне отправлялись в этот день за покупками – считалось, что это к непременной удаче.

Приметы на 27 февраля

  • Громко щебечут синицы – к скорому потеплению
  • Какая погода на Кирилла, таким окажется и август
  • Погода стоит ясная – к скорому похолоданию, но теплому лету.
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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