Приметы на 28 февраля: что нельзя делать в день Онисима Овчарника

Приметы на 28 февраля: что нельзя делать в день Онисима Овчарника
Frank Rumpenhorst/www.globallookpress.com
В эту даты крестьяне уже думали о весне

28 февраля православная церковь чтит апостола Онисима, жившего в Византии в начале 1 века нашей эры. Предание гласит, что он был человеком невольным, рабом у знатного христианского рода. Бежал, после чего оказался в тюрьме.

Там Онисим повстречал апостола Павла, который его просветил. И затем Онисим принял крещение. Считался по преданию покровителем овцеводства. В этот день овчары занимались тем, что "окликали" звезды для здорового скота и хорошего приплода.

Традиции и обычаи

Крестьяне выходили вечером во двор на поклон – он совершался во все четыре стороны трижды. Затем становились на руно, после чего произносили для скота определенный заговор.

Совершались подобные обряды и в амбарных помещениях – выставляли в мизерном количестве семена на мороз и откладывали до посева. Считалось, что это ведет к непременному богатству скорого урожая.

Что нельзя делать в день Онисима

Главный запрет очевиден – под категорическим "нет" был забой скота. Вместе с тем крестьяне не бездельничали и занимались вычесыванием овец, отказывались от лжи и лицемерия.

Не забывали и про погоду – на Руси в этот день ходило поверье, что зима на земле продолжает бороться с весной. Однако верили, что скоро придет тепло, до которого оставались считанные дни. А большие сосульки обещали сильный зной летом и позднюю жару – примерно к августу ближайшего теплого сезона. С тем и ориентировались, когда занимались посадкой и урожаем.

Приметы на 28 февраля

  • Сосульки большие – к долгой весне.
  • Вода поднялась – хорошая страда.
  • Снег тает – к хорошему урожаю сена.
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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