В этот день было принято отдыхать и не думать о работе

Дата носит имя языческого бога солнца Ярилы. Раньше в начале марта отмечался новый год, так как считалось, что солнце начинает прогонять зиму. Из-за праздников в эти дни отдыхали, чтобы потом с полной силой приступить к работе в поле.

Что можно делать 1 марта

В этот день принято не работать в память о том, что раньше наши предки отмечали важный праздник. Они водили хороводы в честь того, что наступает весна. В современных реалиях такой обычай сложно воплотить, поэтому можно просто отдохнуть и устроить приятный вечер с семьей или друзьями.

Ярила считался не только покровителем солнца, но и плодородия, поэтому этот день имеет особое значение для беременных женщин. Им рекомендуется греться на солнце в Ярилин день, чтобы набраться энергии для будущих родов.

1 марта – отличный день для того, чтобы строить планы на будущее. Подумайте о том, чего вы хотите добиться за весну, и как вы сможете это сделать.

Что нельзя делать в Ярилин день

В эту дату не следует находиться дома. Лучше пойти на свежий воздух, особенно если погода будет солнечной, так можно получить заряд удачи от судьбы.

Не стоит думать о прошлом. Считается, что тот, кто будет в этот день зацикливаться на том, что уже случилось, будет наказан, и удача от него отвернется.

Нельзя конфликтовать и ругаться с людьми, а также держать на кого-то обиду. Проведите время в спокойном и миролюбивом настроении, отпустив весь негатив.

Приметы на 1 марта 2022 года

Сны, увиденные в ночь на 1 марта, обладают особой силой и могут принести благополучие.

Высокие и облака на небе сулят хорошую погоду.

Не стоит доверять теплу в эту дату – хорошей погодой на Ярилин день весна лишь пытается всех обмануть.