Приметы на 2 марта: что нельзя делать в день Кикиморы

Приметы на 2 марта: что нельзя делать в день Кикиморы
Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеПриметы на 3 марта: что нельзя делать в день Овсянки
В этот день проводили гадания для поиска утерянных вещей

2 марта на Руси отмечался народный праздник – день Кикиморы (Мариамны). Православная церковь в этот день вспоминает великомученника Феодора Тирона.

Что можно делать 2 марта

На Руси в этот день молились Феодору Тирону о бесследно пропавших людях и вещах, а также, чтобы защититься от кражи.

Считалось, что в этот день нужно угодить домашнему духу Вострухе, защищавшему дом от грабителей. Духа задабривали едой и ласковыми словами, чтобы тот спугнул недоброжелателей с случае их проникновения в жилище.

Кикимора на Руси считалась помощницей и женой Домового, поэтому 2 марта рукодельницы обращаются к ней, чтобы работа получилась удачной, и стараются как можно быстрее завершить изделие.

Одинокие девушки на Феодора Тирон гадают на будущего мужа.

Что нельзя делать 2 марта

Не стоит рассматривать небо вечером и ночью. Если человек заметил летящую звезду – жди серьезного заболевания.

Купишь новую обувь – придется преодолевать немало трудностей и испытаний.

Нельзя оставлять ребенка спать без присмотра, иначе Кикимора его напугает или даже навредит малышу.

Запрещалось стричься, чтобы не потерять деньги.

Не стоит писать письма в этот день – можно сильно поругаться с адресатом.

Муж и жена не должны в эту ночь спать раздельно, иначе не избежать ссор.

Нельзя выносить осколки разбитой посуды из дома.

Народные приметы на 2 марта 2022 года

  • Если к обеду выглядывает солнце – весна наступит раньше.
  • Начавшаяся 2 марта метель завершится только в конце недели.
  • Длинные сосульки говорят о долгой весне.
  • Тепло и солнечно – скоро ударит мороз.
  • Туманное утро предсказывает холода в мае.
  • Возвращение птиц с зимовки говорит о раннем потеплении.

Астролог рассказала, как правильно есть блины на Масленицу, чтобы привлечь счастье и любовь. 

Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
новости партнеров

Захарова рассказала о плане Запада уничтожить все российское

В Москве не верят заявлениям из Вашингтона о возможной отмене санкций

В Чехии заявили о предательстве Украины со стороны "лицемерного" Запада

Вашингтон сделал из Киева врага Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей