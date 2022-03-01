В этот день проводили гадания для поиска утерянных вещей

2 марта на Руси отмечался народный праздник – день Кикиморы (Мариамны). Православная церковь в этот день вспоминает великомученника Феодора Тирона.

Что можно делать 2 марта

На Руси в этот день молились Феодору Тирону о бесследно пропавших людях и вещах, а также, чтобы защититься от кражи.

Считалось, что в этот день нужно угодить домашнему духу Вострухе, защищавшему дом от грабителей. Духа задабривали едой и ласковыми словами, чтобы тот спугнул недоброжелателей с случае их проникновения в жилище.

Кикимора на Руси считалась помощницей и женой Домового, поэтому 2 марта рукодельницы обращаются к ней, чтобы работа получилась удачной, и стараются как можно быстрее завершить изделие.

Одинокие девушки на Феодора Тирон гадают на будущего мужа.

Что нельзя делать 2 марта

Не стоит рассматривать небо вечером и ночью. Если человек заметил летящую звезду – жди серьезного заболевания.

Купишь новую обувь – придется преодолевать немало трудностей и испытаний.

Нельзя оставлять ребенка спать без присмотра, иначе Кикимора его напугает или даже навредит малышу.

Запрещалось стричься, чтобы не потерять деньги.

Не стоит писать письма в этот день – можно сильно поругаться с адресатом.

Муж и жена не должны в эту ночь спать раздельно, иначе не избежать ссор.

Нельзя выносить осколки разбитой посуды из дома.

Народные приметы на 2 марта 2022 года

Если к обеду выглядывает солнце – весна наступит раньше.

Начавшаяся 2 марта метель завершится только в конце недели.

Длинные сосульки говорят о долгой весне.

Тепло и солнечно – скоро ударит мороз.

Туманное утро предсказывает холода в мае.

Возвращение птиц с зимовки говорит о раннем потеплении.

Астролог рассказала, как правильно есть блины на Масленицу, чтобы привлечь счастье и любовь.

