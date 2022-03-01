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2 марта на Руси отмечался народный праздник – день Кикиморы (Мариамны). Православная церковь в этот день вспоминает великомученника Феодора Тирона.
На Руси в этот день молились Феодору Тирону о бесследно пропавших людях и вещах, а также, чтобы защититься от кражи.
Считалось, что в этот день нужно угодить домашнему духу Вострухе, защищавшему дом от грабителей. Духа задабривали едой и ласковыми словами, чтобы тот спугнул недоброжелателей с случае их проникновения в жилище.
Кикимора на Руси считалась помощницей и женой Домового, поэтому 2 марта рукодельницы обращаются к ней, чтобы работа получилась удачной, и стараются как можно быстрее завершить изделие.
Одинокие девушки на Феодора Тирон гадают на будущего мужа.
Не стоит рассматривать небо вечером и ночью. Если человек заметил летящую звезду – жди серьезного заболевания.
Купишь новую обувь – придется преодолевать немало трудностей и испытаний.
Нельзя оставлять ребенка спать без присмотра, иначе Кикимора его напугает или даже навредит малышу.
Запрещалось стричься, чтобы не потерять деньги.
Не стоит писать письма в этот день – можно сильно поругаться с адресатом.
Муж и жена не должны в эту ночь спать раздельно, иначе не избежать ссор.
Нельзя выносить осколки разбитой посуды из дома.
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