По словам эксперта, каждый день Масленой недели требует определенной формы блинов

Масленица – хорошее время для задабривания звезд. По словам астролога Алены Никольской, особые кулинарные правила позволят людям призвать благополучие, здоровье и любовь.



Одним из самых важных блинов в начале масленичной недели считается самый первый блин. Не спешите съедать его. Расправьте блинчик на тарелке и измельчите его на очень маленькие кусочки. Этими кусочками накормите птиц. Таким образом вы почтите память умерших близких, которые уже не могут разделить с вами этот блин в реальном мире, передает "Пятый канал".

Обратите внимание на форму блинчиков при их подаче к столу. В первый день Масленой недели, 28 февраля, мучные изделия стоит складывать в форме четырехугольника. По словам астролога, такая форма принесет в вашу жизнь уверенность и ясность, а также поможет сделать важное решение и отбросить тревоги.

По словам Никольской, если 2 марта завернуть в блин начинку в необычной форме, можно привлечь в жизнь положительные эмоции и успех в любви. Эксперт утверждает, что блинчик с начинкой, закатанный в рулетик, заряжен на притяжение в вашу жизни новых интересных событий и впечатлений.

3 марта можно призвать в дом финансовое благополучие. Для этого в блинчик стоит добавить начинку, а также придать ему форму треугольника. Никольская пояснила, что в этот день будет активен Юпитер. Это самая благоприятная планета, влияющая на благосостояние людей.

Пятница, 4 марта, пройдет под началом Венеры – планеты любви. Астролог советует отдавать предпочтение сладким начинкам в этот день, тогда как в субботу можно и вовсе отказаться от начинок, так как в этот день стоит ограничить себя.

В самый главный день Масленой недели – воскресенье – можно не ограничивать себя в поедании блинов и экспериментах с начинками. 6 марта нужно хорошо наесться блинами, чтобы привлечь счастье на год вперед. Так как воскресенье считается днем солнца, стоит подавать блины круглой формы.

О том, какие гадания и обряды можно проводить в Масленую неделю, можно узнать здесь.