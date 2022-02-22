Гадания на Масленицу: как привлечь удачу и благополучие

Гадания на Масленицу: как привлечь удачу и благополучие
Фото: depositphotos.com
В 2022 году масленичная неделя проходит с 28 февраля по 6 марта

На Руси Масленица была одним из любимейших праздников народа. В эту неделю старались как можно больше наесться блинами и повеселиться, чтобы год сложился удачно. В праздничную неделю люди старались привлечь благополучие при помощи различных ритуалов. 

В этом году масленичная неделя проходит с 28 февраля по 6 марта. Идеальным днем для проведения ритуалов считается суббота, именуемая в народе "золовкиными посиделками". 

Гадание по первому блину

Считалось, что самый первый блин, испеченный в Масленицу, мог рассказать многое о судьбе человека. 

Если блин прилип к сковородке, то девушка не выйдет замуж в ближайшие три года. Если же он перевернулся с легкостью, то свадьба состоится до конца года. 

Если у блинчика идеальные края, то супружеская жизнь будет счастливой. 

Если блин зарумянился посередине, то девушке достанется верный супруг. В случае, если румяным вышел край, муж будет обращать внимание на других девушек. Если блин совсем не подрумянился – жди болезней. 

Считалось, что количество крупных дырок в блине равно количеству детей в семье. 

Если первый блин оказался толстым – в году придется много трудиться. Чтобы увидеть вещий сон, съешьте на ночь соленый блин, не запивая его водой. 

Обряд на любовь 

Данный ритуал стоит проводить во вторник. В этот день выпекают любовные блины, во время жарки которых произносятся слова: "Блины пропекаю и любовь привлекаю". Такие блины желательно есть со сладкой начинкой. 

Обряд на беременность

Чтобы забеременеть, в Масленую неделю женщина должна угостить блинами девять человек, не являющихся ее родственниками. 

Чтобы узнать пол ребенка, беременным женщинам советуют обратить внимание на то, кто возьмет первый блин с тарелки. Если мужчина – в семье родится мальчик, если женщина – ждите дочку. 

Обряды на удачу и прибыль

Положите в тесто десятирублевую монету. Блины из этого теста съешьте горячими, а монету отправьте на доброе дело. 

На протяжении праздничной недели угощайте всех своими блинами. Считается, что щедрость человека будет награждена прибылью и благополучием. 

Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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