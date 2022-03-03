Приметы на 3 марта: что нельзя делать в день Овсянки

Приметы на 3 марта: что нельзя делать в день Овсянки
Фото: J. Pfeiffer/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
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В эту дату хозяйки пекли овсяное печенье

День назван в честь птички-овсянки, которую в народе считали вестницей прихода настоящей весны. Она отличается ярким оперением и мелодичным голосом, поэтому ее легко было узнать. 

Что можно делать 3 марта 

В эту дату принято готовить овсяное печенье и различную выпечку. Следует также провести день с семьей и близкими друзьями и разделить с ними угощение. 

Чтобы счастье пришло в дом, покормите птиц хлебом и выпечкой, которая останется со стола. Покровительница этого дня оценит хорошее отношение к другим пернатым и принесет удачу всей семье. 

3 марта следует ярко наряжаться и веселиться. Особенно хорошо, если в вашем гардеробе есть вещи желтого цвета – в тон птичке-овсянке. 

Что нельзя делать в день Овсянки 

Нельзя провести эту дату в безделье. Раньше в начале весны начинали готовиться к посевам, поэтому труженики были в почете, а вот тех, кто ленится, будет ждать неудача. 

После продуктивного рабочего дня не стоит проводить вечер в одиночестве, особенно молодым людям. Если не встретить весну с радостью, зима может еще надолго задержаться. В целом 3 марта не рекомендуется грустить. 

Не надевайте темные вещи. Если в вашем наряде не будет присутствовать хотя бы один яркий элемент одежды, то в семье может случиться траур, и тогда черный цвет еще долго будет вас преследовать. 

Приметы на 3 марта 2022 года 

Если споткнуться по дороге домой, это может означать скорую ссору с родными. 

Облака на небе волнистой формы сулят приближение оттепели. 

Мерцающие и блестящие звезды на небе предвещают холод. 

Ранее "Утро" делилось списком подарков, которые нельзя дарить девушкам на 8 марта. 

Марина ДИАНОВА
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