В эту дату хозяйки пекли овсяное печенье

День назван в честь птички-овсянки, которую в народе считали вестницей прихода настоящей весны. Она отличается ярким оперением и мелодичным голосом, поэтому ее легко было узнать.

Что можно делать 3 марта

В эту дату принято готовить овсяное печенье и различную выпечку. Следует также провести день с семьей и близкими друзьями и разделить с ними угощение.

Чтобы счастье пришло в дом, покормите птиц хлебом и выпечкой, которая останется со стола. Покровительница этого дня оценит хорошее отношение к другим пернатым и принесет удачу всей семье.

3 марта следует ярко наряжаться и веселиться. Особенно хорошо, если в вашем гардеробе есть вещи желтого цвета – в тон птичке-овсянке.

Что нельзя делать в день Овсянки

Нельзя провести эту дату в безделье. Раньше в начале весны начинали готовиться к посевам, поэтому труженики были в почете, а вот тех, кто ленится, будет ждать неудача.

После продуктивного рабочего дня не стоит проводить вечер в одиночестве, особенно молодым людям. Если не встретить весну с радостью, зима может еще надолго задержаться. В целом 3 марта не рекомендуется грустить.

Не надевайте темные вещи. Если в вашем наряде не будет присутствовать хотя бы один яркий элемент одежды, то в семье может случиться траур, и тогда черный цвет еще долго будет вас преследовать.

Приметы на 3 марта 2022 года

Если споткнуться по дороге домой, это может означать скорую ссору с родными.

Облака на небе волнистой формы сулят приближение оттепели.

Мерцающие и блестящие звезды на небе предвещают холод.

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