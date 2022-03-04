В этот день принято накрывать богатый стол

Хозяйки готовили большое количество блюд, чтобы привлечь в свой дом достаток. Главным украшением стола в день Архипа и Филимона был каравай. Сейчас его уже не пекут, поэтому старинную выпечку можно заменить на обычный хлеб.

Что можно делать 4 марта

Стоит провести больше времени на кухне, чтобы приготовить много еды на всю семью. По поверью, от количества блюд будет зависеть будущий достаток хозяев на весь год.

Следует также навести порядок дома. Сделайте уборку, разберитесь в местах, до которых уже долго не доходят руки.

Если у вас по близости есть баня или сауна, хорошо будет сходить и попариться.



В этот день принято делать добрые дела. Раньше едой со стола угощали нищих, в современных условиях можно подать милостыню на улице или же сделать пожертвование.



Что нельзя делать в день Архипа и Филимона





В эту дату плохо быть грязным, причем как телом, так и душой. Обязательно соблюдайте в чистоте свое тело и воздержитесь от матерной брани и негативных мыслей.

Когда будете думать, что приготовить на стол, избегайте выпечки. В этот день скорее всего либо тесто не поднимется, либо уже готовое блюдо сгорит и его придется выбросить.

Не делитесь ни с кем своими успехами. Считается, что в будущем это может разрушить все перспективы и планы.

Приметы на 4 марта 2022 года

Солнечная погода в этот день предвещает плодородный год.

Обратите внимание на сны в ночь на 4 марта – в них может таиться предупреждение.



Добрые дела, совершенные в этот день, вернутся к вам в большем размере.



Ранее "Утро" делилось гороскопом на март для представителей всех знаков зодиака.

