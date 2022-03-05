В эту дату традиционно катались с горок

На Руси считалось, что в этот период зима заканчивает свое правление, и поэтому напоследок катались с горок перед приходом весны. После этого с любимой зимней забавой всех детей прощались до следующего года.

Что можно делать 5 марта

Разберитесь в старой обуви. Считается, что если выкинуть ее, это принесет в дом богатство и финансовый достаток.

Навестите родственников или же пригласите их в гости. В этот день хорошо видеться с близкими людьми, особенно если до этого встреч давно не было.

Насладитесь с семьей зимними играми. Это не только станет приятным времяпрепровождением и позволит попрощаться с зимой, но и принесет счастье на целый год.

Что нельзя делать в день Катыша

В этот день нельзя смотреть на звезды. Это поверье может показаться странным, однако считалось, что если человек увидит, как падает звезда, вскоре он потеряет любимого человека.

Не стоит стричь маленьких детей до 7 лет. Из-за этого ребенок может либо заразиться серьезной болезнью, либо заработать проблемы с памятью.

Не берите подарки от незнакомых людей или недоброжелателей. Вместе с вещью они могут передать вам зло, которое в результате выльется в серьезное несчастье.

Приметы на 5 марта 2022 года

Если начать в этот день новое дело, оно скорее всего завершится неудачей.

Мужчина, который подстрижет бороду в день Катыша, столкнется с денежными проблемами.

Начало болезни в эту дату означает, что человек очень долго не сможет выздороветь.

Ранее "Утро" делилось секретами приготовления блинов, которые привлекут благополучие к человеку.