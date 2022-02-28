Некоторым не стоит решать на кредитную кабалу

Для кого-то самостоятельное управление финансами – непосильная наука. Именно об этих представителях зодиакального круга мы и расскажем – кое-кому ни в коем случае нельзя влезать в долги и думать о кредитах.

Астрологи заявили, что речь, в том числе, идет об ипотечном кредитовании. Если уж вы и вправду решились обратиться к банку за крупным займом, то необходимо сделать это с помощью кого-то более организованного и ответственного – родного или просто близкого человека. Главное – вопрос доверия.

Рак

У Раков особый склад характера – серьезные решения принимаются со скрипом, а иногда из таковых и вовсе ничего путного не выходит. Такие заемщики могут наткнуться на крайне невыгодные для себя условия. Если кому-то попадется настойчивый работник банка – точно пропадут. Обращайтесь за помощью к друзьям и родственникам, самостоятельно с этой проблемой вы не справитесь.

Близнецы

У Близнецов не меньше трудностей в материальном плане. По средствам они жить банально не способны – ввиду инфантилизма не готовы расстаться с комфортом. Таких лечит только время – вытаскивает из привычного и уютного мира с болью и слезами. Но ничего не поделать – иного пути для вас не предусмотрено.

Рыбы

У Рыб отсутствует умение планировать бюджет. Да, навык этот отнюдь не врожденный, как и все прочие. Порой вы тратите больше, чем зарабатываете – такой подход нужно прекратить. Иначе окажетесь в долговой кабале и будете долгие годы кусать локти, убиваясь на работе.

Стрелец

Стрельцам крайне мешает вера в собственный финансовый успех. Кредиты вам противопоказаны – быстро накупите лишней атрибутики и увязнете в долгах. Не забивайте голову мусором, это совершенно ни к чему.

Ранее астролог дала советы всем знакам зодиака на март.