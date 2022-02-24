Эксперт посоветовал людям проявить бдительность в марте

Астролог Алена Никольская рассказала, почему в марте людям стоит проявить осторожность в принятии решений.



Для многих весна всегда становится периодом вдохновения, любви, повышения активности и подвижности. Это связано с высокой энергетикой марта. По словам эксперта, несмотря на силу устремлений, стоит проявить осторожность и не принимать поспешных решений в любых жизненных сферах. Она также порекомендовала заранее оценивать возможные риски.

В беседе с "Пятым каналом" Никольская объяснила, какое влияние на людей планеты окажут в марте и что принесут первые весенние месяцы.

На начало марта приходится новолуние, когда Солнце и Луна встречаются в знаке Рыб. Это чувствительный и нежный знак, который может сбить с толку и запутать мысли.

Астролог посоветовала не зацикливаться на поток негативной информации, которой в этот период будет слишком много из-за Меркурия в знаке Водолея. Коллективный разум столкнется с неопределенностью.

По словам эксперта, очень много сведений, полученных в это время, могут оказаться фейковыми. Старайтесь не поддаваться панике и не ссорьтесь с окружающими.

Марс в соединении с Венерой приближаются к Плутону, который обладает высокой преобразовательной силой. Это может стать причиной внезапных перемен, срочных, но ошибочных решений и их неприятных последствий. Сохраняйте самообладание и проявляйте аккуратность.

За эмоциональное состояние в марте будет отвечать Венера. Она также окажет влияние на финансы и все, что с ними связано, поэтому не стоит совершать необдуманных трат, вложений или обмена валют.

Планеты будут провоцировать знаки зодиака на негатив, но стоит сдерживать себя в этом, ведь все события и действия марта сильно повлияют на ваше будущее.

Откажитесь от контроля над близкими, позвольте им проявить свободу. Вы хотите контролировать все действия вашего партнера и детей, но постарайтесь совладать с этим желанием.

Эксперт подчеркнула, что период с 18 по 23 марта будет самым тяжелым, так как на него придется пик распространения негативной энергии, в том числе и черной магии. Откажитесь от споров и ссор, так как это может повлечь серьезные последствия.

20 марта приходится на начало нового астрологического года, поэтому у вас появится шанс посмотреть на свою жизнь под новым углом. 27 марта вы почувствуете, что все события вокруг вас ускорились в несколько раз. В этот день откажитесь от дальних поездок.

Лунный денежный календарь на первый весенний месяц 2022 года можно найти здесь.