Приметы на 6 марта: что нельзя делать в день Тимофея Весновея

Приметы на 6 марта: что нельзя делать в день Тимофея Весновея
Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
В этот день принято наблюдать за погодой

На шестой день марта традиционно смотрели на состояние природы. Считалось, что по некоторым признакам можно будет определить, какой будет вся весна. Например, если в день Тимофея Весновея на дворе стоит теплая погода, то и вся весна будет погожей. 

Что можно делать 6 марта 

В этот день обычно собирали большое застолье с семьей и близкими друзьями. В этом году дата выпадает на выходной, поэтому традицию будет особо удобно повторить в современных реалиях. 

Постарайтесь запомнить свой сон. Считается, что некоторые сновидения могут стать пророческими. Например, если вам снится что-то романтическое, высока вероятность, что скоро у вас появятся отношения. 

Отправляйтесь в магазин за новой одеждой и обувью. По примете, если приобрести вещи взамен старых, в жизнь скоро обязательно придет счастье. 

Что нельзя делать в день Тимофея Весновея 

Не рекомендуется употреблять алкоголь, даже в малых количествах. Это может привлечь внимание нечисти, которое доведет выпившего человека до потери памяти. 

День неблагоприятен для посадки растений и уход за ними. Считается, что они не приживутся и быстро погибнут. 

Нельзя собирать хлам, особенно обувь и одежду. В день Тимофея Весновея желательно избавиться от всех старых и ненужных вещей, иначе есть риск оставить в своей жизни беды и печали. 

Приметы на 6 марта 2022 года 

Если в этот день стоит теплая погода, значит и вся весна будет теплой. 

Приход ранней весны означает, что осень также придет рано. 

Сон, увиденный в ночь на 6 марта, скорее всего окажется вещим. 

Марина ДИАНОВА
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