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На шестой день марта традиционно смотрели на состояние природы. Считалось, что по некоторым признакам можно будет определить, какой будет вся весна. Например, если в день Тимофея Весновея на дворе стоит теплая погода, то и вся весна будет погожей.
В этот день обычно собирали большое застолье с семьей и близкими друзьями. В этом году дата выпадает на выходной, поэтому традицию будет особо удобно повторить в современных реалиях.
Постарайтесь запомнить свой сон. Считается, что некоторые сновидения могут стать пророческими. Например, если вам снится что-то романтическое, высока вероятность, что скоро у вас появятся отношения.
Отправляйтесь в магазин за новой одеждой и обувью. По примете, если приобрести вещи взамен старых, в жизнь скоро обязательно придет счастье.
Не рекомендуется употреблять алкоголь, даже в малых количествах. Это может привлечь внимание нечисти, которое доведет выпившего человека до потери памяти.
День неблагоприятен для посадки растений и уход за ними. Считается, что они не приживутся и быстро погибнут.
Нельзя собирать хлам, особенно обувь и одежду. В день Тимофея Весновея желательно избавиться от всех старых и ненужных вещей, иначе есть риск оставить в своей жизни беды и печали.
Если в этот день стоит теплая погода, значит и вся весна будет теплой.
Приход ранней весны означает, что осень также придет рано.
Сон, увиденный в ночь на 6 марта, скорее всего окажется вещим.
Пока проект находится на стадии обсуждения