В этот день принято наблюдать за погодой

На шестой день марта традиционно смотрели на состояние природы. Считалось, что по некоторым признакам можно будет определить, какой будет вся весна. Например, если в день Тимофея Весновея на дворе стоит теплая погода, то и вся весна будет погожей.

Что можно делать 6 марта

В этот день обычно собирали большое застолье с семьей и близкими друзьями. В этом году дата выпадает на выходной, поэтому традицию будет особо удобно повторить в современных реалиях.

Постарайтесь запомнить свой сон. Считается, что некоторые сновидения могут стать пророческими. Например, если вам снится что-то романтическое, высока вероятность, что скоро у вас появятся отношения.

Отправляйтесь в магазин за новой одеждой и обувью. По примете, если приобрести вещи взамен старых, в жизнь скоро обязательно придет счастье.

Что нельзя делать в день Тимофея Весновея

Не рекомендуется употреблять алкоголь, даже в малых количествах. Это может привлечь внимание нечисти, которое доведет выпившего человека до потери памяти.

День неблагоприятен для посадки растений и уход за ними. Считается, что они не приживутся и быстро погибнут.

Нельзя собирать хлам, особенно обувь и одежду. В день Тимофея Весновея желательно избавиться от всех старых и ненужных вещей, иначе есть риск оставить в своей жизни беды и печали.

Приметы на 6 марта 2022 года

Если в этот день стоит теплая погода, значит и вся весна будет теплой.

Приход ранней весны означает, что осень также придет рано.

Сон, увиденный в ночь на 6 марта, скорее всего окажется вещим.