Приметы на 7 марта: что нельзя делать в день Маврикия

Приметы на 7 марта: что нельзя делать в день Маврикия
Фото: Ahmad Kamal/XinHua/www.globallookpress.com
Мужчины не должны были здороваться с женщинами первыми

В этот день чтут память Святого Маврикия – военачальника, который пострадал за распространение веры в Христа. Он вместе с последователями был жестоко наказан, а после казнен по указу императора Максимиана.

Что можно и нельзя делать 7 марта

  • Было принято начинать первые огородные работы – подготавливать пашни и удобрения, сажать рассаду. К навозу относились с особым уважением, ему читали молитвы и заговоры. 
  • На юге страны начинали сажать капусту. Считалось, что это поможет уберечь ее от вредителей. 
  • Если из-под весенней сохи взять землю и положить дома, то клопы уйдут.
  • В этот день запрещалось жечь свечи. Вместо этого нужно было молиться о здоровье родных.
  • Мужчинам нельзя было первыми заговаривать с женщинами. Иначе можно было лишиться благополучия. 

Приметы на Маврикиев день

  • Если погода в этот день холодная, то лето будет жарким.
  • Птицы начали вить гнезда – погода скоро наладится.
  • Человек увидел в небе ласточку, то весь год будет здоровый. 
  • Утренний туман сулит влажную погоду. 
Роман ИГНАТОВ
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