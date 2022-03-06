Мужчины не должны были здороваться с женщинами первыми

В этот день чтут память Святого Маврикия – военачальника, который пострадал за распространение веры в Христа. Он вместе с последователями был жестоко наказан, а после казнен по указу императора Максимиана.

Что можно и нельзя делать 7 марта

Было принято начинать первые огородные работы – подготавливать пашни и удобрения, сажать рассаду. К навозу относились с особым уважением, ему читали молитвы и заговоры.

На юге страны начинали сажать капусту. Считалось, что это поможет уберечь ее от вредителей.

Если из-под весенней сохи взять землю и положить дома, то клопы уйдут.

В этот день запрещалось жечь свечи. Вместо этого нужно было молиться о здоровье родных.

Мужчинам нельзя было первыми заговаривать с женщинами. Иначе можно было лишиться благополучия.

Приметы на Маврикиев день