Приметы на 7 марта: что нельзя делать в день Маврикия
прочитано 559 раз
Мужчины не должны были здороваться с женщинами первыми
В этот день чтут память Святого Маврикия – военачальника, который пострадал за распространение веры в Христа. Он вместе с последователями был жестоко наказан, а после казнен по указу императора Максимиана.
Что можно и нельзя делать 7 марта
Было принято начинать первые огородные работы – подготавливать пашни и удобрения, сажать рассаду. К навозу относились с особым уважением, ему читали молитвы и заговоры.
На юге страны начинали сажать капусту. Считалось, что это поможет уберечь ее от вредителей.
Если из-под весенней сохи взять землю и положить дома, то клопы уйдут.
В этот день запрещалось жечь свечи. Вместо этого нужно было молиться о здоровье родных.
Мужчинам нельзя было первыми заговаривать с женщинами. Иначе можно было лишиться благополучия.
Приметы на Маврикиев день
Если погода в этот день холодная, то лето будет жарким.
Птицы начали вить гнезда – погода скоро наладится.
Человек увидел в небе ласточку, то весь год будет здоровый.