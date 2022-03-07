Приметы на 8 марта: что нельзя делать в Поликарпов день

Приметы на 8 марта: что нельзя делать в Поликарпов день
Фото: pixabay.com
Домашние дела были под запретом

В народном календаре 8 марта получил название Поликарпов день. Чего опасались суеверные и каким приметам следовали – в нашем материале.

Что можно делать 8 марта

Для незамужних девиц этот день был грустным. На Руси в это время красавицы прятали в сундуки свои лучшие наряды. Если девушка не успела выйти замуж до Масленицы, приходилось ждать еще несколько месяцев, пока не закончится весна.

Однако в этом время была возможность "поработать" над привлечением суженого. Девушки в этот день проводили разные обряды. Некоторые красавицы заметали мусор со двора в дом и приговаривали, что гонят в избу молодцов, а не воришек.

Что нельзя делать в Поликарпов день

8 марта, по приметам, нежелательно проводить в одиночестве. Иначе в ближайшее время будет много неприятностей, а друзья разбегутся. Чтобы привлечь удачу, нужно собрать всех и устроить шумное застолье.

Плохая примета – убирать и хлопотать по хозяйству в этот день. Женщины держались в стороне от домашних дел.

Для мужчин дурным знаком в этот день было нагрубить девушке. Это могло обернуться серьезными неприятностями.

Приметы на 8 марта

Если этот день выдался морозным, значит, весеннее тепло придет с запозданием.

Туман на 8 марта предвещает дождливое лето.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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