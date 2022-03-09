Приметы на 10 марта: что нельзя делать в день Тараса Бессонного

Приметы на 10 марта: что нельзя делать в день Тараса Бессонного
Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/www.globallookpress.com
Верующим в этот день нужно поменьше спать

10 марта православные верующие чтут святителя Тарасия, патриарха Константинопольского, который известен по преданиям как аскетичный священнослужитель, придерживавшийся строгих правил в соблюдении молитв и поста. Святой практически не спал и очень мало ел. А все свободное время посвящал уходу за больными.

По преданиям, дошедших до наших времен, Тарасий исцелял больных. Ведь до сих пор верующие отправляются к его мощам, чтобы избавиться от самых тяжелых телесных недугов.

Традиции и обычаи

10 марта в народном календаре остался праздником Тараса Бессонного – из-за того, что в этот день было принято мало спать. Запрет касается как дневного, так и ночного сна. Можно подремать только несколько часов.

После отдыха нужно совершать молитву – с самого раннего утра, еще до первых лучей утреннего солнца. Тараса просили об исцелении всех болезней и оказании защиты. Такая традиция дошла и до наших дней.

Что нельзя делать в день Тараса Бессонного

Основной запрет, помимо долгого и беспробудного сна, был связан с финансами – нельзя было оставлять в беде человека нуждающегося и попавшего в беду. Однако средства давали безвозмездно. В долг давать деньги на Тараса Бессонного считалось дурным знаком.

Нельзя халатно относиться к собственному здоровью: ходили по врачам и пытались излечить всевозможные болячки. Ведь 10 марта Тараса просили о хорошем состоянии организма. Поэтому и закалялись, чтобы никого не настигла по весне лихорадка – бегали босяком по тающему снегу.

Приметы на 10 марта

  • Снегопад 10 марта – ненастная неделя
  • Врачи вьют гнезда – стабильное тепло
  • Вороны каркают – к дождливому лету.
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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