Приметы на 11 марта: что нельзя делать в день Порфирия Перезимнего

Приметы на 11 марта: что нельзя делать в день Порфирия Перезимнего
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Крестьяне прислушивались к капели чтобы понять, стоит ли отправляться в дорогу

11 марта православная церковь отмечает день Порфирия Перезимнего, или Позднего, как его именуют в простонародье. По преданию, святой провел конец своей жизни в монашестве. 

Порфирий до своей воцерковленности был человеком, жившим в семье богатых родителей. Однако всегда тянулся к слову Божьему и уже в молодости решил посвятить себя христианской вере. В 25 лет его назначили священнослужителем в церкви. Все свое наследство он раздал в пользу неимущих и пытался собственными силами поддерживать церкви. Через какое-то время стал епископом в Газе. Обращал язычников в христианство и, по преданию, молитвами творил чудеса исцеления.

Традиции и обычаи

На Руси православные в этот день прислушивались к капели. Сильный звук говорил, что в дальний путь лучше всего не отправляться – вместо этого нужно повременить. 

Считалось, что 11 марта – довольно переменчивая погода. Поэтому, если солнце не успевает растопить на улице снег, не стоит отправляться в поле обрабатывать землю. Тепло было еще нестабильным, поэтому день уделяли больше домашним делам.

Что нельзя делать в день Порфирия Перезимнего

Мужчинам 11 марта было предписано избегать знакомств и общения с женским полом – по поверью, в них могла вселиться кикимора, которая вскружит голову, соблазнит и уведет в лес. А там жизнь мужчины будет уже загублена. Поэтому и юношам не дозволялось общаться с девушками.

Дома же нельзя было употреблять спиртное, громко петь и веселиться.

Приметы на 11 марта

  • Птицы возвращаются из теплых краев – к хорошему урожаю
  • Ласточки вьют гнезда – к прохладному лету
  • Высоко плывут облака – к солнечной погоде.
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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