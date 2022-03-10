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11 марта православная церковь отмечает день Порфирия Перезимнего, или Позднего, как его именуют в простонародье. По преданию, святой провел конец своей жизни в монашестве.
Порфирий до своей воцерковленности был человеком, жившим в семье богатых родителей. Однако всегда тянулся к слову Божьему и уже в молодости решил посвятить себя христианской вере. В 25 лет его назначили священнослужителем в церкви. Все свое наследство он раздал в пользу неимущих и пытался собственными силами поддерживать церкви. Через какое-то время стал епископом в Газе. Обращал язычников в христианство и, по преданию, молитвами творил чудеса исцеления.
Традиции и обычаи
На Руси православные в этот день прислушивались к капели. Сильный звук говорил, что в дальний путь лучше всего не отправляться – вместо этого нужно повременить.
Считалось, что 11 марта – довольно переменчивая погода. Поэтому, если солнце не успевает растопить на улице снег, не стоит отправляться в поле обрабатывать землю. Тепло было еще нестабильным, поэтому день уделяли больше домашним делам.
Что нельзя делать в день Порфирия Перезимнего
Мужчинам 11 марта было предписано избегать знакомств и общения с женским полом – по поверью, в них могла вселиться кикимора, которая вскружит голову, соблазнит и уведет в лес. А там жизнь мужчины будет уже загублена. Поэтому и юношам не дозволялось общаться с девушками.
Дома же нельзя было употреблять спиртное, громко петь и веселиться.
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