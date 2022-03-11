В эту дату не принято путешествовать

Этот день по-другому называют Дорогорушителем. Дело в том, что в эту дату обычно продолжал активно таять снег, из-за чего зимние дороги разрушались. Именно поэтому прежде чем отправиться в дорогу, на Прокопа сначала смотрели, насколько активна капель, и только после этого решали, стоит ехать или нет.

Что можно делать 12 марта

В эту дату рекомендуется остаться дома. В народе считалось, что именно 12 марта весна заменяла зиму, поэтому условия на улице были не самыми благоприятными.

Следует запомнить свой сон в ночь на 12 марта. Высока вероятность, что через неделю он сбудется.

Раньше было принято ходить в этот день в баню, чтобы встретить весну полностью чистым, однако в современных условиях достаточно будет принять ванну или душ. При желании можно сходить на спа-процедуры.

Что нельзя делать в день Прокопа Перезимнего

В эту дату не рекомендуется путешествовать. Как уже говорилось выше, зимние дороги размывались весенней капелью, из-за этого передвигаться было крайне затруднительно.

Не стоит 12 марта звать гостей. Считается, что они принесут с собой в дом ссоры и конфликты, после чего атмосфера среди жильцов перестанет быть благополучной.

В этот день также нельзя шуметь, ругаться и выяснять отношения. Если допустить конфликтную ситуацию, она затянется на долгий срок, и даже после примирения связь с человеком больше не будет такой прочной, как раньше.

Приметы на 12 марта 2022 года

Если на вербе уже набухли почки, значит, летом следует ждать урожай.

Активная капель и ветер с юга сулят теплое лето.

Собака, перебежавшая вам дорогу, означает, что ваши планы пройдут ровно.