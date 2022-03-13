Развод неизбежен: фотографы назвали самые несчастные приметы на свадьбах

Развод неизбежен: фотографы назвали самые несчастные приметы на свадьбах
Michaela Rihova/www.globallookpress.com
Молчание жениха и невесты, однотипные фото - все это говорит о том, что в скором времени пара расстанется

Каждый может жениться или выйти замуж, твердо веря в счастье на всю оставшуюся жизнь. Однако на этот счет существуют и приметы, которые не гарантируют безоблачного будущего для пары. Фотографы уверяют, что уже давно предсказывают парам будущее, исходя из снимков, которые делают для счастливых жениха и невесты.

К примеру, бывает такое, что молодожены ссорятся во время пышного торжества, ругаясь все время. Если новобрачные практически не смотрят друг на друга, приходится даже пользоваться чудесами фотомонтажа, чтобы "приделать" кому-нибудь на лицо улыбку.

По наблюдениям ведущих во время съемки, затем такие пары быстро растаются. Иногда все даже заканчивается брошенным кому-то в лицо свадебным тортом.

Еще одна нехорошая примета – когда молодожены не могут прийти к единому мнению во время фотосета и начинают споры вокруг образов и декораций. Такие браки тоже не заканчиваются ничем хорошим.

Наконец, фотографии на фоне "проклятых лужаек" – они знаменуют нехорошее окончание брачного союза. Поэтому за такими штампами, которых в природе и так не мало, точно не стоит гнаться.

Другие же полагают, что молчание одного из брачующихся – тоже не самый лучший признак. Как-то фотограф снимал на камеру свадьбу, где жених не проронил ни слова. И в скором времени счастье кануло в прошлое – пара рассталась.

Ранее "Утро" рассказывало, какой день считается самым лучшим для малыша. Астрологи уверяют, что существует множество примет, по которым можно предсказать дальнейшую жизнь маленького человечка. В целом же многое будет определяться уже его именем.

Источник: Reddit ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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