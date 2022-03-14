Курс рубля
- Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля
- Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
14 марта в народе окрестили днем Евдокии Свистуньи. Праздновали
с размахом.
Крестьяне начинались хлопотать о будущем урожае и нанимали работников.
День считался удачным для крупных покупок. Хорошая примета – купить что-то для дома.
На Евдокию Свистунью старались больше заботиться о животных. Подкармливали бродячих, забирали домой. Это считалось добрым знаком – хороший поступок мог привлечь удачу и достаток.
Суеверные старались ничего не планировать в этот день. Считалось, что все задуманное пойдет прахом.
Дурной приметой было прикоснуться к ласточке или ее яйцам. Ну, а хуже всего было разрушить птичье гнездо.
Отказывать нуждающимся в помощи на Евдокию Свистунью нельзя.
Суеверные крестьяне не выходили в этот день из дому после того, как сядет солнце.
Если в этот день будет хорошая погода, значит, и лето выдастся солнечным.
Снег 14 марта предвещает плохой урожай и позднее наступление лета.
Россия нашла, чем ответить на давление из-за спецоперации на Украине
Турецкий лидер накинулся с обвинениями на европейские страны