Приметы на 14 марта: что нельзя делать в день Евдокии Свистуньи

Приметы на 14 марта: что нельзя делать в день Евдокии Свистуньи
Фото: pixabay.com
Суеверные говорят, что ничего нельзя планировать

14 марта в народе окрестили днем Евдокии Свистуньи. Праздновали с размахом.

Что можно делать 14 марта

Крестьяне начинались хлопотать о будущем урожае и нанимали работников.

День считался удачным для крупных покупок. Хорошая примета – купить что-то для дома.

На Евдокию Свистунью старались больше заботиться о животных. Подкармливали бродячих, забирали домой. Это считалось добрым знаком – хороший поступок мог привлечь удачу и достаток.

Что нельзя делать 14 марта

Суеверные старались ничего не планировать в этот день. Считалось, что все задуманное пойдет прахом.

Дурной приметой было прикоснуться к ласточке или ее яйцам. Ну, а хуже всего было разрушить птичье гнездо.

Отказывать нуждающимся в помощи на Евдокию Свистунью нельзя.

Суеверные крестьяне не выходили в этот день из дому после того, как сядет солнце.

Приметы на 14 февраля

Если в этот день будет хорошая погода, значит, и лето выдастся солнечным.

Снег 14 марта предвещает плохой урожай и позднее наступление лета.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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