На Руси в эту дату старались не выходить из дома

15 марта в народе называли Ветроносом, потому что очень часто в этот день наблюдался сильный ветер. Именно поэтому люди в основном оставались в своих жилищах – считалось, что с человеком снаружи произойдет беда из-за плохой погоды.

Что можно делать 15 марта

В этот день традиционно начинали работать с рассадой. Тем, кто занимается огородом и садом, рекомендуется высаживать семена.

Суеверные считали, что 15 марта следует наладить контакт с домовым. Чтобы это сделать, нужно купить в свой дом герань красного цвета. За это хранитель жилья будет более тщательно оберегать жильцов от различных напастей.

Что нельзя делать в день Федота Ветроноса

Не следует ходить против направления ветра. Это может привести к серьезной болезни, от которой долгое время не получится избавиться.

В этот нельзя заниматься делами, связанными с одеждой. Не нужно покупать новые вещи, а также чинить старые – все эти действия не приведут к успеху и лишь принесут расстройство.

Если герань покупать рекомендуется, то от приобретения других комнатных растений лучше воздержаться. Они быстро завянут и украдут энергию у жильцов дома.

Приметы на 15 марта 2022 года

Солнечная погода в эту дату сулит раннюю весну, а пасмурная – позднюю.

Мороз в день Федота Ветроноса означает, что трава еще долгое время не взойдет.

Полуденное солнце обещает богатый хлебный урожай.

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