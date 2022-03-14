Курс рубля
- Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля
- Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
15 марта в народе называли Ветроносом, потому что очень часто в этот день наблюдался сильный ветер. Именно поэтому люди в основном оставались в своих жилищах – считалось, что с человеком снаружи произойдет беда из-за плохой погоды.
В этот день традиционно начинали работать с рассадой. Тем, кто занимается огородом и садом, рекомендуется высаживать семена.
Суеверные считали, что 15 марта следует наладить контакт с домовым. Чтобы это сделать, нужно купить в свой дом герань красного цвета. За это хранитель жилья будет более тщательно оберегать жильцов от различных напастей.
Не следует ходить против направления ветра. Это может привести к серьезной болезни, от которой долгое время не получится избавиться.
В этот нельзя заниматься делами, связанными с одеждой. Не нужно покупать новые вещи, а также чинить старые – все эти действия не приведут к успеху и лишь принесут расстройство.
Если герань покупать рекомендуется, то от приобретения других комнатных растений лучше воздержаться. Они быстро завянут и украдут энергию у жильцов дома.
Солнечная погода в эту дату сулит раннюю весну, а пасмурная – позднюю.
Мороз в день Федота Ветроноса означает, что трава еще долгое время не взойдет.
Полуденное солнце обещает богатый хлебный урожай.
Ранее "Утро" делилось гороскопом для представителей всех знаков зодиака на текущую неделю.
РФ не видит оснований для размещения миротворцев ООН
Специалисты устанавливают точку запуска ракеты "Точка-У"