Приметы на 16 марта: что нельзя делать в Евтропиев день

Приметы на 16 марта: что нельзя делать в Евтропиев день
Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В эту дату особое внимание обращали на солнце

16 марта на Руси традиционно отдавали дань дневному светилу. Люди пытались привлечь его внимание, чтобы окончательно растаял снег. При этом в народе считалось, что вести себя с солнцем нужно было по правилам, чтобы случайно его не разгневать. 

Что можно делать 16 марта 

В этот день принято делать добрые дела и помогать окружающим. Подача милостыни или же оказание услуги друзьям, любой благой поступок, выполненный в Евтропиев день, вернется вам счастьем. 

На Руси землевладельцы просили помощи у солнца. Они пересекали свой участок крест-накрест, чтобы снег поскорее растаял. 

Русские красавицы выполняли ритуал для сохранения молодости. Для этого в миску с водой они разбивали яйцо и клали туда серебряную вещь, а потом умывались ей до рассвета. В современных реалиях прекрасной альтернативой данному ритуалу может стать поход в салон красоты. 

Что нельзя делать в Евтропиев день 

Главное, что нельзя было делать – ходить в лес. По поверьем, именно в этот день там просыпается медведь, который легко может выбрать человека в качестве пропитания. 

Не рекомендуется браниться и ругаться. Если позволить себе нецензурную речь и разборки с близкими, есть риск остаться без дохода и пропитания. 

Следует воздержаться от сдачи крови в этот день. Вообще лучше мне брать в руки острые предметы и избегать операций. Считалось, что через рану в человеке может поселиться нечисть. 

Приметы на 16 марта 2022 года

Увидели в этот день скворцов, значит,  в этом году будет богатый урожай зерна. 

Ворона купается в снегу, значит, вскоре ожидается теплая погода. 

Если взять или дать в долг на закате, есть риск остаться в долгах на весь год. 

Марина ДИАНОВА
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