В эту дату принято избавляться от старых вещей

На Руси в этот день было принято наблюдать за грачами. Обычно они возвращались с юга как раз в данный период времени. По народным наблюдениям, если птицы сразу же начинали вить гнезда, то весна была уже не за горами.

Что можно делать 17 марта

Этот день традиционно посвящали генеральной уборке. Важно было убрать всю пыль и грязь из дома, чтобы освободить место для хорошего и приятного.

Не лишним также будет избавиться от старой обуви. Считается, что вместе с ней ваше жилище покинет и нечисть.

Соберите вечером за столом всю семью и близких людей. Главное, накрыть действительно щедрый ужин, чтобы весь следующий год был сытым и принес много доходов.

Что нельзя делать в день Герасима Грачевника

Не следует 17 марта обращаться к стоматологу. Есть риск, что после этого проблемы со здоровьем лишь усугубятся.

Если вы хотели признаться кому-то в любви, то этот день – не лучшее время для этого. Дело в том, что чувства могут оказаться безответными.

Нельзя также делать покупки на крупные суммы денег. Мало того, что это существенно уменьшит количество ваших финансов, так еще и вещь в итоге окажется бесполезной.

Приметы на 17 марта 2022 года

Все народные наблюдения в этот день связаны с грачами.



Если птицы ведут себя резво, значит, будет хорошая погода.



Крик грачей сулит скорый дождь.

Грачи летят к старым гнездам – ожидается теплая весна.

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