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Ясновидящая из Индии Арчена предрекла судьбу нашей страны и
мира. Прогноз касается как ближайшего будущего, так и отдаленных перспектив.
Так, пророчица рассказала, что будет в 2022 году. Согласно предсказанию Арчены, миру предстоит множество трудностей. Будет немало природных катаклизмов, в том числе и извержений вулканов. Пророчество касается и отношений России и Украины. Кризис в Незалежной серьезно отразится на экономике всех стран мира. При этом Арчена считает, что Россия выстоит перед лицом трудностей, а вот другим странам придется несладко. Особенно сложно будет Австралии и Британии. Нашей стране ясновидящая предсказала "золотые возможности". Экономику удастся восстановить благодаря богатым природным ресурсам.
Высказалась Арчена и о дате третьей мировой войны. В ближайшие три десятилетия столь масштабного военного конфликта не предвидится. Но конфликты с меньшим размахом вероятны. В отдаленном будущем серьезной проблемой может стать война Китая и США.
Ранее стало известно, что Нострадамус предсказал смерть известного правителя в 2022 году.
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