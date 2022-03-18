Приметы на 18 марта: что нельзя делать в день Конона Огородника

Приметы на 18 марта: что нельзя делать в день Конона Огородника
Фото: АГН «Москва» / Денис Гришкин
В эту дату начинали подготавливать семена для посадки

Покровитель этого дня, Конон Градарь, занимался тем, что возделывал огороды. В честь него 18 марта и получило такое название. Именно поэтому в этот было принято начинать заниматься огородом: подготавливать семена и копать грядки. 

Что можно делать 18 марта

Любителям садоводства следует начать подготовку к дачному сезону. Замочите семена, чтобы к весне можно было успешно высадить их в землю. 

В эту дату принято вспоминать погибших неестественной смертью. Если вы знаете кого-то, кто пропал без вести, нужно помолиться за его скорейшее возвращение живым и здоровым. 

День прекрасно подходит для уборки, дел по дому и любой работы в целом. Тот, кто не будет лениться, в дальнейшем получит вознаграждение за свои старания.  

Что нельзя делать в день Конона Огородника 

По народным поверьям, 18 марта не следует работать с деревом. Тот, кто не будет соблюдать данную традицию, рискует потерять близкого человека. 

Не берите чужую косметику. По преданиям, таким образом можно будет забрать на себя несчастья ее владелицы. 

Нельзя сплетничать и распускать слухи о других людях. Это может привести к икоте, а в худшем случае и к заиканию. 

Приметы на 18 марта 2022 года 

  • Прилет трясогузок сулит раннюю и теплую весну. 
  • Теплая погода на Конона Огородника означает, что и лето будет теплым. 
  • Обнаружил мышь дома или в поле – жди неурожайный год. 
Марина ДИАНОВА
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