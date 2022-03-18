Курс рубля
- Какая валюта заменит доллар: эксперт все разъяснил
- Курсы доллара и евро на рынке Forex обновили исторические максимумы
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
Покровитель этого дня, Конон Градарь, занимался тем, что возделывал огороды. В честь него 18 марта и получило такое название. Именно поэтому в этот было принято начинать заниматься огородом: подготавливать семена и копать грядки.
Любителям садоводства следует начать подготовку к дачному сезону. Замочите семена, чтобы к весне можно было успешно высадить их в землю.
В эту дату принято вспоминать погибших неестественной смертью. Если вы знаете кого-то, кто пропал без вести, нужно помолиться за его скорейшее возвращение живым и здоровым.
День прекрасно подходит для уборки, дел по дому и любой работы в целом. Тот, кто не будет лениться, в дальнейшем получит вознаграждение за свои старания.
По народным поверьям, 18 марта не следует работать с деревом. Тот, кто не будет соблюдать данную традицию, рискует потерять близкого человека.
Не берите чужую косметику. По преданиям, таким образом можно будет забрать на себя несчастья ее владелицы.
Нельзя сплетничать и распускать слухи о других людях. Это может привести к икоте, а в худшем случае и к заиканию.
Приметы на 18 марта 2022 года
Западные СМИ соревнуются за лучшую ложь о России
России не в новинку сталкиваться с оголтелой ненавистью европейцев