В эту дату активно наблюдали за птицами

В этот день на Руси отдавали дань колодцу как источнику необходимой для жизни воды. Чтобы в них не попадала грязь, вокруг них вытаптывали еще не растаявший снег. Кроме того, колодцам посвящали песни и пословицы.

Что можно делать 19 марта

Наши предки в эту дату особо чтили воду и все, что с ней связано. Так, они святили колодцы, ходили в бани. В современном мире данную традицию можно поддержать, посетив спа-комплекс с сауной или любыми водными процедурами.

Нужно оставить часть ужина и не съедать ее. На Руси остатки пищи выбрасывали в колодец, чтобы угостить умерших членов семьи.

Матери стоит отвезти ребенка к родственникам и провести несколько часов наедине с собой. Считалось, что если чадо весь день проведет с мамой, он вырастет эгоистом.

Что нельзя делать в день Константиновых кругов

Не стоит никому давать пить из своей чашки, а также брать в руки чужую. Считается, что из-за этого может возникнуть ссора с ее владельцем.

Курильщикам в этот день лучше воздержаться от вредной привычки. Говорят, что с дымом испарятся и все положительнее эмоции, а вместо них в человеке зародится негатив.

Нельзя также есть тяжелую и жирную пищу. Из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы с животом.

Приметы на 19 марта 2022 года

В этот день наблюдали за птицами. Если услышали стук дятла, то стоит ждать позднюю весну. А ласточек ждали как вестниц тепла.

Морозы в день Константиновых кругов означают, что утренние холода сохранятся на протяжении 40 дней.

Быстрые и высокие облака в небе сулят хорошую погоду.