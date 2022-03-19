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В этот день на Руси отдавали дань колодцу как источнику необходимой для жизни воды. Чтобы в них не попадала грязь, вокруг них вытаптывали еще не растаявший снег. Кроме того, колодцам посвящали песни и пословицы.
Что можно делать 19 марта
Наши предки в эту дату особо чтили воду и все, что с ней связано. Так, они святили колодцы, ходили в бани. В современном мире данную традицию можно поддержать, посетив спа-комплекс с сауной или любыми водными процедурами.
Нужно оставить часть ужина и не съедать ее. На Руси остатки пищи выбрасывали в колодец, чтобы угостить умерших членов семьи.
Матери стоит отвезти ребенка к родственникам и провести несколько часов наедине с собой. Считалось, что если чадо весь день проведет с мамой, он вырастет эгоистом.
Не стоит никому давать пить из своей чашки, а также брать в руки чужую. Считается, что из-за этого может возникнуть ссора с ее владельцем.
Курильщикам в этот день лучше воздержаться от вредной привычки. Говорят, что с дымом испарятся и все положительнее эмоции, а вместо них в человеке зародится негатив.
Нельзя также есть тяжелую и жирную пищу. Из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы с животом.
В этот день наблюдали за птицами. Если услышали стук дятла, то стоит ждать позднюю весну. А ласточек ждали как вестниц тепла.
Морозы в день Константиновых кругов означают, что утренние холода сохранятся на протяжении 40 дней.
Быстрые и высокие облака в небе сулят хорошую погоду.
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