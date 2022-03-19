Приметы на 19 марта: что нельзя делать в день Константиновых кругов

Приметы на 19 марта: что нельзя делать в день Константиновых кругов
Фото: Александр Авилов/ АГН Москва
В эту дату активно наблюдали за птицами

В этот день на Руси отдавали дань колодцу как источнику необходимой для жизни воды. Чтобы в них не попадала грязь, вокруг них вытаптывали еще не растаявший снег. Кроме того, колодцам посвящали песни и пословицы. 

Что можно делать 19 марта 

Наши предки в эту дату особо чтили воду и все, что с ней связано. Так, они святили колодцы, ходили в бани. В современном мире данную традицию можно поддержать, посетив спа-комплекс с сауной или любыми водными процедурами. 

Нужно оставить часть ужина и не съедать ее. На Руси остатки пищи выбрасывали в колодец, чтобы угостить умерших членов семьи. 

Матери стоит отвезти ребенка к родственникам и провести несколько часов наедине с собой. Считалось, что если чадо весь день проведет с мамой, он вырастет эгоистом. 

Что нельзя делать в день Константиновых кругов 

Не стоит никому давать пить из своей чашки, а также брать в руки чужую. Считается, что из-за этого может возникнуть ссора с ее владельцем. 

Курильщикам в этот день лучше воздержаться от вредной привычки. Говорят, что с дымом испарятся и все положительнее эмоции, а вместо них в человеке зародится негатив. 

Нельзя также есть тяжелую и жирную пищу. Из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы с животом. 

Приметы на 19 марта 2022 года 

В этот день наблюдали за птицами. Если услышали стук дятла, то стоит ждать позднюю весну. А ласточек ждали как вестниц тепла. 

Морозы в день Константиновых кругов означают, что утренние холода сохранятся на протяжении 40 дней. 

Быстрые и высокие облака в небе сулят хорошую погоду. 

Марина ДИАНОВА
новости партнеров

Немцы публично унизили посла Украины в ФРГ - Мельнику указали на его фашистские замашки

Заявления дипломата высмеяли в прессе

Смысл боев за Мариуполь объяснил экс-подполковник СБУ

Победа над националистами здесь станет символом поражением киевского режима

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей