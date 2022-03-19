В эту дату не стоит грустить и пускать в сердце уныние

Православная церковь отмечает 20 марта день Павла Препростого, которого в простонародье прозвали Капельником. По преданию, он жил в IV веке и был простым земледельцем. Однажды Павел уличил в измене супругу, после чего решил отправиться в пустыню.

Павел был человеком незлобивым и простосердечным. Отправился к преподобному Антонию уже в возрасте 60 лет. Тот сперва не принял нового ученика, заявив, что Павел – человек для отшельнической жизни непригодный. Однако земледелец преодолел все тяготы и выдержал упавшие на него испытания. Впоследствии у Павла появилась способность изгонять нечистую силу.

Традициии и обычаи

На Руси крестьяне верили, что 20 марта уже начинается весенний сезон – "идет с Павла", как говаривали предки. Порой с крыш падали тяжеленные пласты снежной массы, копившиеся месяцами за все холодное время года. И тогда нужно было, как гласит поверье, вставать на колени и молиться иконе Божьей Матери. Считалось, что с неизбежным приходом тепла на землю падают и тяжкие грехи самого человека.

А еще крестьяне старались в этот день проверять, насколько правдивы окажутся ходившие приметы. К примеру, следили за капелью за окнами – если капель сильная, то можно ждать хорошего урожая льна по лету.

Что нельзя делать в день Павла Капельника

Людям запрещено было грустить – вернее, пребывать в унынии и искать повод для негатива. Напротив, 20 марта старались бороться с хандрой и не унывать. Оказывали помощь близким и семье, искали повод для позитива, даже если его не было. Проводили время дома, не выясняя ни с кем отношения.

Приметы на 20 марта