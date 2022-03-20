С этого дня начиналась настоящая весна, считали наши предки

21 марта называют днем весеннего солнцеворота или Вербоносицей. В это врем начинала распускаться верба, а весна понемногу вступала в свои права.



Что можно делать 21 марта

Если человека слегка "отхлестать" вербой, он не будет болеть целый год, гласят народные приметы.

Суеверные говорили, что верба прогоняет нечисть и приносит благополучие. Цветущие ветки приносили домой.

Девушки в этот день умывались холодной водой, чтобы стать еще красивее.

Что нельзя делать 21 марта

Однако сажать вербу считалось дурной приметой. Говорили, что это значит обречь себя на смерть.

Плохой приметой было пить холодную воду.

Не стоит делиться своими планами, иначе ничего не сбудется.

Неблагоприятным день считается для крупных покупок и денежных операций.

Приметы на Вербоносицу

Хорошую погоду сулили облака, быстро плывущие по небу.

Метель в этот день предвещала богатый урожай пшеницы и овощей.