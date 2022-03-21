Приметы на 22 марта: что нельзя делать в день Сороки

Приметы на 22 марта: что нельзя делать в день Сороки
Фото: АГН «Москва» / Сергей Киселев
На Руси ожидали возвращения перелетных птиц

Православная церковь чтит 22 марта мучеников Севастийских. В источниках же можно назвать эту дату днем Сорока Святых или Днем Жаворонка. Дело в том, что именно в этот день завершается зимний сезон. Наступает равноденствие.

А жаворонками называли еще на Руси печенье, которое выпекали в виде птиц или солнца по такому случаю. С этой даты ждали возвращения жаворонков на родину с другими перелетными птицами.

Традиции и обычаи

Крестьяне не просто так следили за перелетными птицами: по появлению жаворонков в небе судили, когда можно начинать пахотные работы вместе с остальными делами по огороду. Если прилетел жаворонок – можно смело говорить, что пришла весна. Песня этой птицы подобна тихому и приятному журчанию. 

На Руси в этот день хозяйки занимались выпеканием теста для печенья в виде птиц. Массу делали упругой, хорошо вымешанной. А вместо смазки и привычного всем масла использовали крепкий чай – с сахаром.

Испеченное лакомство давали ребятишкам, говоря "Жаворонки прилетели, на головку детям сели". Дети же лазили по крышам, привязывали своих "жаворонков" и зазывали птиц поскорее прилететь и принести с собой весеннее тепло. А затем выпечку измельчали, раскидывая птицам крошки по сторонам.

Что нельзя делать в день Сороки

Люди старались не заниматься тяжелым физическим трудом. Женщины отказывались от работ по рукоделию, так как это считалось нехорошей приметой.

Нельзя было допускать ссоры в родном доме, говорить неприятные слова и скупаться на угощения для кого бы то ни было – считалось, что так можно разгневать святых и прожить все годы в склоках и скандалах.

Приметы на 22 марта

  • Обманчивая погода – к долгим утренним морозам
  • Если заморзки простоят еще до начала мая, летом будет очень теплым
  • Мороз на 22 марта – к богатому урожаю проса.
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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