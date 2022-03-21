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Православная церковь чтит 22 марта мучеников Севастийских. В источниках же можно назвать эту дату днем Сорока Святых или Днем Жаворонка. Дело в том, что именно в этот день завершается зимний сезон. Наступает равноденствие.
А жаворонками называли еще на Руси печенье, которое выпекали в виде птиц или солнца по такому случаю. С этой даты ждали возвращения жаворонков на родину с другими перелетными птицами.
Традиции и обычаи
Крестьяне не просто так следили за перелетными птицами: по появлению жаворонков в небе судили, когда можно начинать пахотные работы вместе с остальными делами по огороду. Если прилетел жаворонок – можно смело говорить, что пришла весна. Песня этой птицы подобна тихому и приятному журчанию.
На Руси в этот день хозяйки занимались выпеканием теста для печенья в виде птиц. Массу делали упругой, хорошо вымешанной. А вместо смазки и привычного всем масла использовали крепкий чай – с сахаром.
Испеченное лакомство давали ребятишкам, говоря "Жаворонки прилетели, на головку детям сели". Дети же лазили по крышам, привязывали своих "жаворонков" и зазывали птиц поскорее прилететь и принести с собой весеннее тепло. А затем выпечку измельчали, раскидывая птицам крошки по сторонам.
Люди старались не заниматься тяжелым физическим трудом. Женщины отказывались от работ по рукоделию, так как это считалось нехорошей приметой.
Нельзя было допускать ссоры в родном доме, говорить неприятные слова и скупаться на угощения для кого бы то ни было – считалось, что так можно разгневать святых и прожить все годы в склоках и скандалах.
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