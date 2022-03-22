Приметы на 23 марта: что нельзя делать в день Василисы

Приметы на 23 марта: что нельзя делать в день Василисы
Фото: Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В эту дату наши предки начинали рыбачить

На Руси в этот день особое внимание уделяли весенним хлопотам. Крестьянам нужно было предотвратить попадание воды в подвал дома. С этой целью во дворе рядом с жильем рыли каналы. Также в день Василисы начинали рыбачить. 

Что можно делать 23 марта 

В этот день принято радовать близких людей домашними блюдами и выпечкой. Позовите самых любимых в гости и проведите уютный вечер вместе. 

Следует зажечь в доме свечи и специальные благовония, чтобы очистить жилище от нечисти и дурных мыслей. 

Если у вас попросят милостыню, обязательно помогите человеку, иначе есть риск самому оказаться на месте неимущего. 

Что нельзя делать в день Василисы 

Не нужно закатывать пиршества и веселье. Как говорилось выше, можно угостить близких и провести с ними время, однако излишества в развлечениях могут в дальнейшем принести серьезные бедствия. 

В этот день запрещено выполнять любые обряды, связанные с любовью и отношениями. Если ослушаться, впереди может ждать долгое одиночество и проблемы с противоположным полом. 

Не следует оставлять ложку в чашке. Это может показаться странным, однако на Руси считалось, что так легко зацепить емкость с жидкостью и уронить ее. Пролитый напиток 23 марта означал, что удача в скором времени покинет человека и его дом. 

Приметы на 23 марта 2022 года 

Синие облака в небе – к теплой погоде и дождю. 

Гроза в день Василисы сулит год с хорошим урожаем. 

Если увидели в этот день скворцов и туман, значит, скоро сойдет оставшийся снег. 

Марина ДИАНОВА
новости партнеров

Навального* приговорили к девяти годам колонии строгого режима

Осужденный не согласен с вынесенным решением

Когда Россия окончательно разгромит ВСУ – прогноз экс-аналитика ЦРУ

Россия действует в разы эффективнее, чем США в Ираке и Афганистане

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей