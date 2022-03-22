В эту дату наши предки начинали рыбачить

На Руси в этот день особое внимание уделяли весенним хлопотам. Крестьянам нужно было предотвратить попадание воды в подвал дома. С этой целью во дворе рядом с жильем рыли каналы. Также в день Василисы начинали рыбачить.

Что можно делать 23 марта

В этот день принято радовать близких людей домашними блюдами и выпечкой. Позовите самых любимых в гости и проведите уютный вечер вместе.

Следует зажечь в доме свечи и специальные благовония, чтобы очистить жилище от нечисти и дурных мыслей.

Если у вас попросят милостыню, обязательно помогите человеку, иначе есть риск самому оказаться на месте неимущего.

Что нельзя делать в день Василисы

Не нужно закатывать пиршества и веселье. Как говорилось выше, можно угостить близких и провести с ними время, однако излишества в развлечениях могут в дальнейшем принести серьезные бедствия.

В этот день запрещено выполнять любые обряды, связанные с любовью и отношениями. Если ослушаться, впереди может ждать долгое одиночество и проблемы с противоположным полом.

Не следует оставлять ложку в чашке. Это может показаться странным, однако на Руси считалось, что так легко зацепить емкость с жидкостью и уронить ее. Пролитый напиток 23 марта означал, что удача в скором времени покинет человека и его дом.

Приметы на 23 марта 2022 года

Синие облака в небе – к теплой погоде и дождю.

Гроза в день Василисы сулит год с хорошим урожаем.

Если увидели в этот день скворцов и туман, значит, скоро сойдет оставшийся снег.