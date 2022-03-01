Некоторые люди найдут любовь именно в этом месяце

На смену бурному и сложному февралю пришел ясный и размеренный март, который позволит людям посмотреть на проблемы под другим углом. Это касается не только личных вопросов каждого из знаков, но и глобальных ситуаций, происходящих в мире. Первый весенний месяц для многих может принести серьезные перемены и творческий подъем. В первую неделю марта реализуются давние цели и планы.



Овен

Март заставит задуматься о жизненном предназначении. Хорошее время для того, чтобы прислушаться к себе и пересмотреть цели. Подумайте о том, что делает вас по-настоящему счастливым и не ориентируйтесь на общие ценности. Вы точно знаете, что вам нужно, но игнорируете собственные потребности. В марте у вас есть шанс не только обрести себя, но и повстречать вторую половинку в конце месяца.

Телец

Вы демонстрируете выдержку и трудолюбие ради достижения собственных целей. В марте вы наконец увидите результат своей работы. Вас ждет успешный во всех аспектах месяц, поэтому не бойтесь амбициозных целей. На любовном фронте тоже наступает расцвет. Вы по-новому проявите себя в отношениях. Рядом с вами появятся опытные люди с нестандартным взглядом на вещи.

Близнецы

В первом весеннем месяце Близнецов ожидает Черная Луна, но не стоит погружаться в переживания. Стоит отказаться от серьезного и долгосрочного планирования. Помните, что за темными временами всегда наступают светлые. Посвятите себя бытовым вопросам и общению с близкими людьми. Не теряйте бдительности, так как кто-то из вашего окружения недоброжелателен к вам. Вы стойко перенесете все трудности.

Рак

Выбирайтесь из зоны комфорта. Март лучше всего подходит для получения и преумножения энергии, поэтому стоит проявить активность. Сосредоточьтесь на саморазвитии, общении и не отказывайтесь от спонтанных предложений – одно из них может круто изменить вашу жизнь. Хороший месяц для продвижения по карьерной лестнице, улучшения навыков и реализации новых проектов.

Лев

Март принесет вам надежду на лучшее. Вы и ваш партнер готовы к хорошим событиям. Ожидайте выгодных предложений по работе, но помните, что для достижения успеха одной удачи недостаточно. Будьте готовы хорошо потрудиться. Звезды благосклонны к вам, но вы страдаете от неуверенности, и это может препятствовать положительным изменениям. В марте ваши чувства ко второй половинке разовьются с новой силой.

Дева

Вы решительно настроены на перемены. Особенно это касается работы. Будьте аккуратны, перемены не всегда бывают хорошими. Могут измениться условия труда или схема формирования зарплаты. Вы окажетесь перед серьезным выбором: привыкать и смиряться с неприятными моментами или позволить своей жизни поменяться и сделать все, чтобы стать счастливым.

Весы

Яркий и творческий месяц для Весов. Вас ждет множество необычных событий, однако не стоит проводить его слишком праздно, так как можно упустить важные мелочи. [Уделяйте время своему телу и заботе о здоровье. Возможно, вам захочется сменить имидж. В итоге, это принесет вам нечто большее, чем просто новый образ.

Скорпион

Скорпионам в марте как никогда будут нужны упорядоченность и контроль. Непростой месяц в карьере – есть риски лишиться рабочего места или испортить отношения с коллегами. Постарайтесь не перенапрягаться и давать себе отдых. Несмотря на трудности в работе, вы сможете найти светлые моменты. Так, вас ждет новая дружба. Возможно, это общение перерастет в любовные отношения.

Стрелец

Не бойтесь начать все с чистого листа. Март – идеальное время для обновления. Проявите усердие на работе, и вы приятно удивитесь результатам в конце месяца. В личной жизни грядут приятные изменения. Одинокие Стрельцы наконец встретят близкого человека, с которым им захочется проводить все свое время. В марте общение сыграет ключевую роль не только в любви, но и в дружбе.

Козерог

В прошлом месяце вы не смогли завершить начатое, вас будто поставили на паузу. В марте вы почувствуете свободу и прилив сил для того, чтобы завершить начатое и прийти к успеху. У вас появится возможность продемонстрировать свои таланты. Отбросьте страхи и ограничения. В первый месяц весны вас ничто не сможет сдержать.

Водолей

Вы уже давно понимаете, что достойны большего. В марте вы перестанете отказывать себе в удовольствиях. Вы получите все возможности измениться и значительно повысить уровень жизни. Этот месяц принесет вам надежду, которая будет греть вас в моменты отчаяния. Ожидайте успеха в любовной сфере.

Рыбы

В последние месяцы вы пережили много неудач и разочаровались в собственных силах. Март поможет вам выйти из этого состояния. Вы возьмете ситуацию под свой контроль и добьетесь уважения от окружающих. Благоприятный месяц для финансовых решений. Смело покупайте то, что давно не могли себе позволить. Во второй половине месяца произойдет очень важное событие.

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