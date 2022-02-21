Астролог рассказал, как мужчина поведет себя после женитьбы в зависимости от его имени

Имя человека может много рассказать о его судьбе, чертах характера и настоящем жизненном предназначении.

Некоторые мужские имена с особенно сильной энергетикой могут влиять даже на финансовое положение, личную жизнь и состояние здоровья обладателя. Поведение в любовных вопросах раскрывает натуру некоторых мужчин.

Астролог Артемий Никара назвал изданию "Пятый канал" три мужских имени, обладатели которых будут женаты не один раз.

Открывает тройку имя Лев. Мужчины с этим именем знают о своей красоте и умело пользуются обаянием. Несмотря на повышенное внимание со стороны прекрасного пола, Лев никогда не изменит супруге, так как является собственником. За всю жизнь Лев может быть женат несколько раз, при этом сохраняя дружеские отношения с бывшими избранницами.

На втором месте – Петр. Обладатели этого имени излучают неиссякаемую сексуальную энергию. Петру всегда хочется насыщенности и разнообразия с сексуальной жизни. Именно это нередко становится причиной его измен – он постоянно ищет новые ощущения. Несмотря на это, мужчине с этим именем важно, чтобы его избранница была его женой.

По словам астролога, на третьей строчке находится имя Тимофей. Мужчины с этим именем очень творческие, тесно связаны с искусством. Тимофей всегда нуждается в Музе. В бытовом плане такой человек быстро разочаровывается. Если женщина перестает дарить ему вдохновение и начинает раздражать супруга, это становится причиной развода и поиска новой вдохновительницы.

Ранее Никара назвал имена мужчин, которые обречены на одиночество. Астролог подчеркнул, что не каждому может посчастливиться в семейной жизни. В этом плане звезды неблагосклонны к представителям сильного пола с именами Артур, Игорь и Геннадий. Эксперт подчеркнул, что имя напрямую влияет на судьбу, поэтому обладатели этих имен могут остаться без второй половинки.