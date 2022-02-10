Звезды уверяют, что далеко не всем удастся создать семью

Наверно, ни для кого не секрет, что имя человека может играть значительную роль в его судьбе. Одним из главных событий в жизни каждого из нас является создание семьи. Однако, сама природа может быть неблагосклонна к некоторым людям. К примеру, мужчины, носящие определенные имена, рискуют и вовсе остаться без второй половинки.

Кому не суждено создать новую ячейку общества? Кто из мужчин обречен провести жизнь в одиночестве? Ответы на волнующие вопросы знает эзотерик и астролог Артемий Никара, пишет "Пятый канал".

Он уверен, что имя человека не влияет на судьбу напрямую, потому что не способно управлять нашими поступками. Меж тем, имя закладывает определенный программный код в характере человека. Оно, по словам мистика, способно повлиять на наше мировоззрение.

АРТУР

Эксперт уверен, что обладатели имени Артур чаще других обречены на жизнь без семейного счастья. Причина – трудных характер, вспыльчивость, частые необоснованные обиды и нежелание искать общий язык с окружающими. Женщинам подобные капризы рано или поздно надоедают.

ГЕННАДИЙ

Они, по мнению астролога, в основном терпят неудачу в личных отношениях. Такие мужчины предпочитают доверять только себе и не разделяют ответственность с дамами сердца. Из-за этого возникают ссоры, повышающие риски расставания.

ИГОРЬ

Причина одиночества эти мужчин – двуличие, уверен мистик. Эксперт подчеркнул, что эти люди предпочитают строить личные отношения на фундаменте обмана. Если женщина раскрывает ложь, они просто уходят, потому что редко держатся за конкретных людей.

Если вы нашли свое имя в этом списке, не спешите огорчаться. Возможно, в год черного водяного тигра к вам повернется госпожа Фортуна.