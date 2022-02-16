Эти подарки принесут человеку несчастье

Близится 23 февраля, а это значит, что настала пора выбирать подарки для любимых мужчин. Некоторые сувениры, например, носки и алкоголь, уже стали классическими, однако это не значит, что стоит выбирать именно их. Дело в том, что определенные вещи лучше не дарить, так как это может стать причиной несчастий и ссор.

Носки

Носки уже давно стали объектом многочисленных шуток про то, что они входят в стандартный набор на 23 февраля, но это не значит, что дарить их действительно хорошая идея. Дело в том, что по поверью, если женщина дарит своему избраннику носки, он может уйти в них из дома. Поэтому для своей второй половины лучше уберечься и выбрать подарок пооригинальнее.

Растения

Подарить мужчине цветок в горшке кажется милой идеей, и ее можно осуществить, только вот за него обязательно надо попросить символическую плату в виде рубля. Дело в том, что "живой" подарок иначе не сможет прижиться в новом доме и будет пытаться вернуться в прежнее место.

Спиртные напитки

Казалось бы, что плохого в том, чтобы преподнести мужчине бутылку его любимого алкоголя? Оказывается, существует мнение, что спиртное в виде подарка может лишить получателя здоровья. Так что лучше не рисковать и предоставить мужчине выбрать себе алкоголь самостоятельно, а в качестве подарка подыскать что-то другое.

Посуда

Есть риск, что при дарении посуда окажется треснутой или надколотой. В такой ситуации считается, что можно разбить получателю подарка жизнь. Если вы уверены в том, что преподнесете подарок в целости и сохранности, обязательно положите внутрь монетку. По поверьям, пустая посуда сулит хозяину дома безденежье.

Ножи

Вообще любые колющие и режущие считаются неудачным подарком. Кто-то считает, что это сулит несчастье хозяину дома, а некоторые утверждают, что он нож в качестве подарка означает желание обрезать и прервать отношения с человеком.

Тапочки

Поверье о том, что это плохой подарок, сохранилось в основном в деревнях, однако лучше выбрать что-то другое. Дело в том, что подаренные тапки считаются предвестником длительной болезни или кончины получателя. Особенно осторожно нужно относиться к белым тапкам.

Ранее "Утро" писало о том, какие подарки на 23 февраля могут привести к ссоре и разлуке.