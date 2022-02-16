Вселенная одарила такой способностью немногих

Звезды не только определяют судьбу человека, но и выявляют его способности. Не зря считается, что у некоторых людей есть действительно необычные таланты – к примеру, возможность узреть недалекое будущее. Астрологи же склоняются к тому, что это действительно возможно. Однако с определенным условием: нужно, чтобы в момент рождения определенным образом сложились на небе звезды.

Такого мнения придерживатся и ясновидящая Кажетта Ахметжанова. которая назвала четыре знака зодиака, имеющие явные способности к прорицанию.

Скорпион

Секрет Скорпиона прост – у них просто потрясающая интуиция, дарованная небесами. И за счет этой способности представители знака раскрывают истину, выявляя истинные мотивы остальных. Видят собеседника насквозь и нередко анализируют наблюдения во время сна. Кое-кто даже беседует с покойными, которые могут дать добрый совет и напутствие.

Близнецы

Близнецы наделены стихией Воздуха – напористы и хаотичны, как ураган, сметающий все вокруг за счет бешеной энергии. Невероятный эзотерический потенциал. Развивайте интуицию – и сможете чуть ли не по месяцам видеть, как нужно спланировать жизнь. Предостерегайте остальных от опасности – у вас такая возможность точно есть.

Весы

У этого знака зодиака секрет в стремлении к вечному познанию. Весы смотрят на мир куда глубже остальных и не останавливаются на простых и поверхностных объяснениях. Внутренний багаж знаний делает их практически мудрецами – тут и прорицателем быть не нужно, чтобы рассчитать все на несколько ходов вперед.

Рак

Раки – натуры творческие и весьма чувственные. Во снах постоянно чувствуют тревогу, которую позднее испытывают днем. Однако есть и обратная сторона медали: такие люди могут "просчитать" негативный момент, который однажды рискует наступить. А потому готовятся к худшему, заранее зная все наперед.

Ранее мы рассказывали о самых слабых мужчинах по знаку зодиака.